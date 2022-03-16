《投資智慧－鄧聲興》贛鋒鋰業（１７７２）受惠新能源車帶動需求

《投資智慧》鋰被譽為「白色石油」，鋰資源是鋰電池的核心原材料。隨著新能源汽車產業

的快速發展，鋰作為鋰電池核心上游原材料而成為關注的焦點。據ＳＭＭ現貨價格顯示，３月

１５日，電池級碳酸鋰價格達到５０﹒２萬元╱噸，較２０２１年初５萬元╱噸的價格上漲近

１０倍，較２０２１年末的２５萬元╱噸上漲近１倍。世界鋰資源儲量主要集中在智利、澳大利

亞、阿根廷三國。中國鋰礦主要從澳大利亞和阿根廷進口，對外依存度達約６５％，且隨著未來

新能源汽車等市場需求的高增長，這一比例還將繼續提升。在超級需求周期中，贛鋒鋰業

（０１７７２）作為世界領先的鋰生態企業，值得投資者關注。



贛鋒鋰業業務貫穿上游鋰資源開發、中游鋰鹽深加工及金屬鋰冶煉、下游鋰電池製造等各重

要環節，產品被廣泛應用於電動汽車、３Ｃ產品等領域。集團公布２０２１年全年及２０２２年

首兩個月業績，２０２１年實現營業收入１１１﹒６２億元，同比增長１０２﹒０７％；實現歸

母淨利潤５１﹒７５億元，同比增長４０５﹒０３％；實現扣非歸母淨利潤２８﹒１１億元，同

比增長５９８﹒９１％；實現基本每股收益為３﹒６６元，同比增長３６３﹒２９％。２０２２

年１－２月實現營業收入約３６億元，同比增長約２６０％；實現歸母淨利潤約１４億元，同比

增長約３００％；實現扣非歸母淨利潤約１８億元，同比增長約１０００％。業績表現良好，主

要受惠於新能源汽車及儲能行業的快速發展，下游客戶對理產品的需求強勁增長，集團的鋰電池

板塊新建項目陸續投產、產能逐步釋放，使得集團２０２１年鋰產品產銷量均有所增加。



截至目前，集團擁有碳酸鋰產能４﹒３萬噸；氫氧化鋰產能８﹒１萬噸；權益鋰資源總儲量

達到２７０２萬噸ＬＣＥ，儲量規模位於全球前列。集團未來的主要產能增量來自江西豐城的５

萬噸氫氧化鋰項目。展望未來，隨著集團上游鋰資源開發和中游冶煉產能擴張的匹配程度高，其

資源儲量的優勢有望逐步變現，中長線前景看好。目標價１２０元，止蝕價８５元。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

