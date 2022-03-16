《拆局麒想－林嘉麒》恒指大減價的背後原因，此時間出現才撈底

《拆局麒想》恒指年初至今，跑輸全球股市，現時９倍的市盈率已經跌至比第三世界新興市

場水平更低，巴西、智利、哥倫比亞有接近１０倍的Ｐ╱Ｅ，而印尼、印度分別有１７及

１９﹒６倍Ｐ╱Ｅ。值得留意的是，恒指除了大幅跑輸外圍外，更是嚴重跑輸ＭＳＣＩ香港指數

，後者至今累積跌幅只是約一成。一直有專業投資者認為，恒生指數存在缺陷，容易造空，筆者

不打算在此分析，結果恒指公司在編制上難免有責任。當年中資科技股炒得火熱，恒指公司未即

時納入指數，反而在一眾平台經濟股在超級高估值之時開始納入，後知後覺的反應已被市場中人

批評。及後，科技股熱情不再，加上國家監管政策出台，投資情緒及估值急降下，恒指過去兩年

走勢每況愈下。



港股與美股之間的聯動性是恒指大跌的另一原因。從２０１４年「互聯互通」實施後，恒指

逐漸轉弱。恒指近１０年來在２５０００點上下波動，反映加添了北水後，相反令恒指變了樣。

從前，美股對外資淨流入╱流出港股的影響主要通過流動性和市場情緒兩個路徑。大量赴港第二

上市企業被納入恒指相關指數，導致中概股的調整壓力對港股的傳導效應越發明顯。交易高度集

中在幾家互聯網公司中，阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）、美團（０３３６０）、網

易（０９９９９）和百度（０９８８８）等佔了日均交易量的８６％。



其次，俄烏戰事令港股打折。戰事後第二日，大摩已發出短評提示，基於中俄關係密切及中

美同時間博博奕，中國股票風險溢價要遞加。俄羅斯問題一出，基於俄方無法以美元結算，資金

被凍結，除依靠中國似乎別無他選，無形中導致中國金融被某程度制裁的風險相當大，香港正是

風眼。值得一提是，沙特據報有意將與中國的石油交易以人民幣結算，以去年沙特每日向中國出

口１７６萬桶計，銀碼不少。沙特１９７４年尼克遜年代承諾，所有石油交易用美元結算，換來

了美國保護，亦成就了金本位之後的美元主導地位。從目前情況看，繼２０１８年全球貿易反全

球化後，環球金融亦正步向反全球化的一步。



摩通狠劈中資科技股評級及目標，揚言短線不宜投資。據悉，摩通分析師召開了電話會議解

話，席上重申幾點：一，降評級及目標並非基本因素屬發，而是風險管控問題，俄烏事件後的地

緣風險，認為有需要作出重新評估。二，環球機構投資者近日已更新風險管控，很多資金正在

Ｄｅ－ｇｒｏｓｓｉｎｇ，盡量減少風險頭寸，導致除中資股外，某些被視為風險大的資金也被

不問價沽出。三，美國基金ＵＳ－ｏｎｌｙ ｍａｎｄａｔｅ為數不是太多，理論上中概股退市

再回港後，是不影響交易。可是，本港市場深度及交易成本都及不上美國，高頻交易是不會到港

買賣，影響相關股份以後的流動性。流動性是機構投資者最關注的買入條件，儘管中概股在美國

退市，部分已在香港雙重上市或第二上市可用換股方式作為交易，但流動量大減將大大降低股份

的價值，這是ｄｅ－ｒａｔｅ的一個原因，也是恒指比較從前市盈率更平的原因之一。



儘管今日（１６日）恒指大幅回升至２００００點水平，惟短期大上大落的幅度只會嚇怕投

資者，這樣又要會對恒指作出「減值」。事實上，投資者一直認為恒指「好平」現階段或存在錯

覺，因為大部分投資者基於去年或今年的市盈率作預測。要知道，大部分藍籌股還未公布去年業

績，只要詳細看看個別股份的今年盈利預測是比２０２１年好更多，大行之前是非常樂觀的，面

對疫情及俄烏事件推高今年物價，今年整體經濟及企業盈利應該要變得保守。因此，港股的真實

的預測Ｐ╱Ｅ，需要在大部分尤其是佔恒指成份比重高的公司公布業績後，分析員作出最新的

２０２２及２０２３年盈利預測才可作準。要買港股見「抵」，還要等等啊。當然，想偷步入市

的，你大膽便行了。

《獨立股評人 林嘉麒》



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