《樓市亮話－湯文亮》台灣大停電與香港人劈價賣樓

《樓市亮話》近日市場上有不少劈價盤，賣樓的人都有一個共通點，就是非常等錢用，而且

並不是突如其來，主要是因為他們在買樓的時候條數計得很緊湊，利息支出方面沒有問題，因為

要通過壓力測試，但收入在疫情下早已入不敷支，經過兩年時間，赤字愈滾愈大，唔賣樓都唔能

夠解決即時問題，如果疫情持續，劈價盤亦會持續出現，只要疫情過去，業主有正常收入，那些

劈價盤立刻會消失，老友話是否真的，我都不大肯定，信不信由你。



其實香港業主劈價賣樓與台灣大停電有多少相似，台灣的基建已經很舊，尤其是在高雄那邊

，我們不時聽到輸電管發生大爆炸，而去年台灣已經發生四次大停電，連最近美國前國務卿蓬佩

奧到訪時亦發生大停電，真的是失禮死人。



回想三四十年前，台灣當時的發電機組是新安裝，用電量未及輸電量一半，從來沒有大停電

，但幾十年之後，發電機組仍然是以前的，而用電量經常超過九成，而且要作出長距離輸送，由

高雄台中輸往台北，當中如果稍有意外，或者用電量急升，就會出現超負荷，小停電是經常發生

，大停電就一年幾次，台灣政府說是人為疏忽，我絕對同意，不過是行政疏忽，而不是工程方面

疏忽，發電量經常處於高水平，又唔夠時間維修，大停電是正常，只要增加發電機組，就唔會大

停電，而台灣政府用了大多錢買軍備，忘記了市民的需要，遲遲沒有加添新的發電機組，以至經

常大停電，這算不算是行政上疏忽。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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