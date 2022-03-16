【新冠肺炎】立法會二讀僱傭修訂條例，檢疫及隔離令可視為病假日

《經濟通通訊社１６日專訊》政府在立法會動議二讀《２０２２年僱傭（修訂）條例》草案

，立法會主席梁君彥將議案交付內委會處理。勞工及福利局局長羅致光表示，新冠疫情為社會帶

來前所未有的影響，政府就《僱傭條例》提出修訂，訂明僱員因遵守《預防及控制疾病條例》病

條例》規定，例如檢疫及隔離令，以致活動範圍受限制而缺勤，可視為《僱傭條例》下的病假日

。修訂條例亦訂明，僱員如果在有關情況下缺勤，僱主解僱或更改合約條款，並非正當理由。



＊不遵守「疫苗通行證」要求，並非不合理解僱＊



羅致光稱，修訂條例亦訂明，僱主在發出書面要求後的指定期限屆滿時，如僱員未有提供充

分醫學理由，而未能遵守「疫苗通行證」計劃的接種疫苗要求，同時未能出示已接種任何政府認

可的新冠疫苗的證明，並非不合理解僱，強調有關修訂並非鼓勵僱主解僱，只是免除僱主因為僱

員無合理原因而沒有接種疫苗的不合理解僱責任。



＊設日落條款＊



羅致光表示，今次修訂設有日落條款，會在疫情受控及疫苗接種不再構成公共健康考慮時廢

除。他又說，疫情對本港的衝擊是史無前例，有切實需要在保障公共健康及維護僱員權益之間作

平衡，希望在社會同心抗疫的關鍵時刻，立法會支持草案，讓受疫情影響的僱員受到保障，釐清

僱主及僱員權責。（ｃｌ）

