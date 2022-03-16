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16/03/2022 14:46

【新冠肺炎】康文署明日起關閉轄下所有泳灘

　　《經濟通通訊社１６日專訊》康樂及文化事務署表示，自新冠肺炎第五波疫情開始，該署已
隨即暫停轄下所有刊憲泳灘的救生服務。因應現時疫情嚴峻，為減少人群聚集，減低病毒傳播風
險，康文署將加強管理，明日（１７日）起關閉轄下所有刊憲泳灘，直至另行通告。
　　康文署會加強圍封各泳灘，避免市民進入。發言人呼籲市民疫情期間盡量留在家中，同心抗
疫。（ｃｌ）
　

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