【新冠肺炎】康文署明日起關閉轄下所有泳灘

《經濟通通訊社１６日專訊》康樂及文化事務署表示，自新冠肺炎第五波疫情開始，該署已

隨即暫停轄下所有刊憲泳灘的救生服務。因應現時疫情嚴峻，為減少人群聚集，減低病毒傳播風

險，康文署將加強管理，明日（１７日）起關閉轄下所有刊憲泳灘，直至另行通告。

康文署會加強圍封各泳灘，避免市民進入。發言人呼籲市民疫情期間盡量留在家中，同心抗

疫。（ｃｌ）



