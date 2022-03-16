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16/03/2022 17:31

【新冠肺炎】馬會天水圍電話投注中心設施轉作「居安抗疫」熱線

　　《經濟通通訊社１６日專訊》香港賽馬會今日表示，天水圍的電話投注中心設施，用以運作
「居安抗疫」計劃下的電話熱線，協助處理接受家居檢疫人士的查詢。
　　　賽馬會指，自３月１１日起，逾１００位馬會零售及電話投注事務部員工，於天水圍電話
投注中心提供２４小時運作的電話熱線服務，處理接受家居檢疫人士的一般查詢，並轉介有需要
個案予相關部門跟進。（ｃｌ）

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