【新冠肺炎】美國副總統賀錦麗丈夫確診新冠肺炎

《經濟通通訊社１６日專訊》美國副總統賀錦麗的丈夫任德龍周二確診新冠病毒，賀錦麗檢

測呈陰性。她在丈夫確診當天上午，曾與拜登總統一同在白宮聽取情報部門簡報，並於下午一同

出席法案簽署儀式。５７歲的任德龍當日上午亦曾在首都華盛頓出席一個公開活動，期間有除口

罩進食，及與賓客交談。而前總統奧巴馬早前亦宣布確診。（ｊｆ）

