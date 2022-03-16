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16/03/2022 16:07

【新冠肺炎】白宮警告防疫資金用盡，無力購買抗疫藥物

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國拜登政府周二警告，由於政府缺乏資金，可能被逼停止供
應部份新冠病毒抗體藥。官員在給國會議員的報告中指出，單株抗體藥就會在５月耗盡。針對免
疫功能低下群體的預防性藥物，會在７月用完。
　　拜登政府早前向國會申請２２５億美元撥款，但在共和黨和部份民主黨議員反對下被擱置。
白宮警告，不獲撥款將造成嚴重後果。（ｊｆ）

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