【新冠肺炎】白宮警告防疫資金用盡，無力購買抗疫藥物

《經濟通通訊社１６日專訊》美國拜登政府周二警告，由於政府缺乏資金，可能被逼停止供
應部份新冠病毒抗體藥。官員在給國會議員的報告中指出，單株抗體藥就會在５月耗盡。針對免
疫功能低下群體的預防性藥物，會在７月用完。
拜登政府早前向國會申請２２５億美元撥款，但在共和黨和部份民主黨議員反對下被擱置。
白宮警告，不獲撥款將造成嚴重後果。（ｊｆ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|市場動向16/03/2022
JPEX 獲香港上市公司「天弓」注資 獲千萬美金研發區塊鏈項目
|專訪16/03/2022
【即市專訪】黃偉豪：港股脫險關鍵睇咩位？匯控可部署！（有片）
|FOCUS16/03/2022
【FOCUS】美元武器化添忌憚 「PetroYuan」再升溫
|財經熱話16/03/2022
內地放寬新冠出院安排 油價急跌人幣走強 中資航空股扭跌勢再高飛
|香港要聞16/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：2月26日至3月5日快測陽性逾18萬宗
|大行報告16/03/2022
【大行炒D乜】港燈績後大行點睇？高盛點評內房股？一click就知道
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰