  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2022 17:39

【新冠肺炎】新一批內地援港醫療隊抵港，林鄭：有信心打贏抗疫戰

　　《經濟通通訊社１６日專訊》新一批約３００名內地援港醫療隊，下午４時許經蓮塘╱香園
圍口岸入境抵港。行政長官林鄭月娥聯同醫管局主席范鴻齡到邊境管制站迎接。林鄭月娥致辭時
表示，有信心在中央政府及深圳市政府支持下，香港一定可以打贏抗疫戰，盡快恢復同內地通關

　　她表示，醫管局至今累計有兩成醫護人員受感染，當中一半已返回崗位，但人手仍然非常短
缺，對內地醫護在短時間內應招募來港，非常感動。

＊內地醫護主要集中在亞博及北大嶼山控制中心工作＊

　　她指，內地醫護團隊為數３００人，來自廣東省２２間醫院，能說廣東話、英語及具抗疫經
驗，相信可提升醫管局的治療效能，內地的醫護人員主要集中在亞博社區治療中心，以及去年由
中央援建的北大嶼山香港感染控制中心工作，如果要完全動用兩個設施的病床，估計醫管局加上
內地人員需要約３０００人，但需視乎中央如何調配人手。而未來再來港的團隊，相信是來自廣
東省以外，如福建、廣西等地方。
　　她指出，來港的醫護人員會作閉環管理，每日由入住的酒店，乘專車到亞博館工作。

＊衛健委囑咐醫療隊加快熟悉工作環境＊

　　隨團到港的廣東省中醫院副院長張忠德表示，來港後會向香港同業學習、交流經驗，熟悉香
港的工作流程，接受香港政府統一指揮，齊心協力防控疫情。　國家衛健委副主任雷海潮在蓮塘
口岸送行儀式上，向出發的內地醫護致辭提出４點要求，包括囑咐他們加快熟悉環境、加強團結
及協同、加強服務，以及加強安全。（ｃｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/03/2022
《神州經脈》金融委出山穩預期　新冠診療稍鬆綁　A股報復性反彈
財經熱話16/03/2022
劉鶴指中美快達協議兼釋監管放鬆信號　中概股報復式反彈　
財經熱話16/03/2022
《盤後部署》恒指報復式反彈逾1600點，料首關挑戰20600
公務員齊抗疫 16/03/2022
公務員總動員 文職赴前線助圍封抗疫
市場動向16/03/2022
JPEX 獲香港上市公司「天弓」注資 獲千萬美金研發區塊鏈項目
專訪16/03/2022
【即市專訪】黃偉豪：港股脫險關鍵睇咩位？匯控可部署！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金