【新冠肺炎】新一批內地援港醫療隊抵港，林鄭：有信心打贏抗疫戰

《經濟通通訊社１６日專訊》新一批約３００名內地援港醫療隊，下午４時許經蓮塘╱香園

圍口岸入境抵港。行政長官林鄭月娥聯同醫管局主席范鴻齡到邊境管制站迎接。林鄭月娥致辭時

表示，有信心在中央政府及深圳市政府支持下，香港一定可以打贏抗疫戰，盡快恢復同內地通關

。

她表示，醫管局至今累計有兩成醫護人員受感染，當中一半已返回崗位，但人手仍然非常短

缺，對內地醫護在短時間內應招募來港，非常感動。



＊內地醫護主要集中在亞博及北大嶼山控制中心工作＊



她指，內地醫護團隊為數３００人，來自廣東省２２間醫院，能說廣東話、英語及具抗疫經

驗，相信可提升醫管局的治療效能，內地的醫護人員主要集中在亞博社區治療中心，以及去年由

中央援建的北大嶼山香港感染控制中心工作，如果要完全動用兩個設施的病床，估計醫管局加上

內地人員需要約３０００人，但需視乎中央如何調配人手。而未來再來港的團隊，相信是來自廣

東省以外，如福建、廣西等地方。

她指出，來港的醫護人員會作閉環管理，每日由入住的酒店，乘專車到亞博館工作。



＊衛健委囑咐醫療隊加快熟悉工作環境＊



隨團到港的廣東省中醫院副院長張忠德表示，來港後會向香港同業學習、交流經驗，熟悉香

港的工作流程，接受香港政府統一指揮，齊心協力防控疫情。 國家衛健委副主任雷海潮在蓮塘

口岸送行儀式上，向出發的內地醫護致辭提出４點要求，包括囑咐他們加快熟悉環境、加強團結

及協同、加強服務，以及加強安全。（ｃｌ）

