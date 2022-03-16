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16/03/2022 08:02

中國平安（２３１８）兩月保費收入１８３２億人幣，同比升逾１％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年首
兩個月原保險合同保費收入合共約１８３１﹒５３億元（人民幣．下同），同比升１﹒２２％。
　　該集團指，其中中國平安人壽保險原保險合同保費收入約１２８７﹒８８億元，同比跌
１﹒６１％，中國平安財產保險原保險合同保費收入約４７５﹒３１億元，同比升１０﹒９７％
。（ｗｈ）

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