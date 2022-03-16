中國平安（２３１８）兩月保費收入１８３２億人幣，同比升逾１％

《經濟通通訊社１６日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年首
兩個月原保險合同保費收入合共約１８３１﹒５３億元（人民幣．下同），同比升１﹒２２％。
該集團指，其中中國平安人壽保險原保險合同保費收入約１２８７﹒８８億元，同比跌
１﹒６１％，中國平安財產保險原保險合同保費收入約４７５﹒３１億元，同比升１０﹒９７％
。（ｗｈ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|中國故事15/03/2022
《神州經脈》「楊沙會」針鋒相對 MLF利率意外不降 股匯齊崩
|財經熱話15/03/2022
【跌市奇葩】英美加息在即兼回購不斷 匯控抗跌力強避險佳選
|財經熱話15/03/2022
【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠 科技股全線再急插
|大行報告15/03/2022
摩通腰斬科技股目標價 QQ看265元
|專訪15/03/2022
【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）
|FOCUS15/03/2022
【FOCUS】困境壓頂數據放閃 降息落空顯三考量
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰