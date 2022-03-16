【企業盈喜】香港中旅（００３０８）去年虧轉賺最少１﹒２億元

《經濟通通訊社１６日專訊》香港中旅（００３０８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度扭虧為盈，純利不低於１﹒２億元，２０２０年度虧損３﹒９１億元。

該集團指，預期錄得利潤主因錄得房地產銷售收入約１３億元及完成出售旅行社業務產生約

２﹒３億元收益所致。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

