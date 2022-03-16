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16/03/2022 09:02

【企業盈警】中國升海（１６７６）料去年虧損最少６０００萬人幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國升海（０１６７６）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損不少於６０００萬元人民幣，比２０２０年度虧損約３１００萬元人民幣有所擴大。
　　該集團指，虧損增加主因客戶受２０１９冠狀病毒病爆發而對產品需求減少，導致產品銷售
量及利潤率下跌所致。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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