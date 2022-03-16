《經濟通通訊社１６日專訊》中播控股（００４７１）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度淨虧損約２３００萬（美元．下同），比２０２０年度淨虧損約１﹒３３億元有所收窄。
該集團指，淨虧損大減主因應佔聯營公司虧損約３２００萬元；無形資產減值虧損約５００
萬元，以及通過發行６５００萬元可換股票據抵銷８７００萬元可換股票據，帶來約２０００萬
元非現金收益。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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16/03/2022 09:05
【企業盈警】中播控股（０４７１）料去年虧損降至２３００萬美元
《經濟通通訊社１６日專訊》中播控股（００４７１）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度淨虧損約２３００萬（美元．下同），比２０２０年度淨虧損約１﹒３３億元有所收窄。
該集團指，淨虧損大減主因應佔聯營公司虧損約３２００萬元；無形資產減值虧損約５００
萬元，以及通過發行６５００萬元可換股票據抵銷８７００萬元可換股票據，帶來約２０００萬
元非現金收益。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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