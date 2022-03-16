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16/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒１億人幣，買騰訊沽中移動

　　《經濟通通訊社１６日專訊》昨日（１５日）恒指低開６００點，報１８９３１點。最高跌
１３８點報１９３９２點，最低跌１２９６點報１８２３５點。恒指收報１８４１５點，跌
１１１６點或５﹒７２％。
　　按額度計算，北水全日淨買入９８﹒１億元人民幣，增加４２﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多的
依次是中國移動（００９４１）、贛鋒鋰業（０１７７２）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交２８６１﹒６８億元增加２８﹒３％。其中港股通成交７０２﹒６億元，佔總成交
２４﹒６％。
　　騰訊控股跌１０﹒１９％報２９８元，北水淨買入５７﹒４億元；美團跌５﹒８６％報
１０６元，北水淨買入１７﹒６億元；李寧跌２﹒４９％報５０﹒９５元，北水淨買入７﹒８億
元。
　　中國移動跌４﹒４５％報４８﹒３元，北水淨賣出６億元；贛鋒鋰業跌２﹒３８％報
８８﹒１５元，北水淨賣出２﹒９億元；中國海洋石油跌５﹒８１％報８﹒９２元，北水淨賣出
１﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　５７﹒４４
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　１７﹒６２
　　李寧　　　　（０２３３１）　　　　　　７﹒７９
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　　４﹒６０
　　海吉亞醫療　（０６０７８）　　　　　　３﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－６﹒０３
　　贛鋒鋰業　　　（０１７７２）　　　　　－２﹒８７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒８０
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－０﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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