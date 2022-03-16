【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒１億人幣，買騰訊沽中移動

《經濟通通訊社１６日專訊》昨日（１５日）恒指低開６００點，報１８９３１點。最高跌

１３８點報１９３９２點，最低跌１２９６點報１８２３５點。恒指收報１８４１５點，跌

１１１６點或５﹒７２％。

按額度計算，北水全日淨買入９８﹒１億元人民幣，增加４２﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多的

依次是中國移動（００９４１）、贛鋒鋰業（０１７７２）、中國海洋石油（００８８３）。

主板成交２８６１﹒６８億元增加２８﹒３％。其中港股通成交７０２﹒６億元，佔總成交

２４﹒６％。

騰訊控股跌１０﹒１９％報２９８元，北水淨買入５７﹒４億元；美團跌５﹒８６％報

１０６元，北水淨買入１７﹒６億元；李寧跌２﹒４９％報５０﹒９５元，北水淨買入７﹒８億

元。

中國移動跌４﹒４５％報４８﹒３元，北水淨賣出６億元；贛鋒鋰業跌２﹒３８％報

８８﹒１５元，北水淨賣出２﹒９億元；中國海洋石油跌５﹒８１％報８﹒９２元，北水淨賣出

１﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ５７﹒４４

美團 （０３６９０） １７﹒６２

李寧 （０２３３１） ７﹒７９

理想汽車 （０２０１５） ４﹒６０

海吉亞醫療 （０６０７８） ３﹒７９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） －６﹒０３

贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒８７

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒８０

中國神華 （０１０８８） －０﹒８４

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