《日入而息》金融委維穩港股報復式彈１６７２點，長建多賺３％

《今天重點》

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劉鶴主持金融委會議：內地與香港監管機構加強溝通協作，穩定市場；金融委表示慎重出台收縮

政策，歡迎長期投資者增持股份；金融委表示關於中概股，中美正致力形成具體合作方案

林鄭稱快速檢測包市場供應充足，港府已派８００萬包；無計劃再收緊社距措施，康文署將圍封

沙灘；新一批內地援港醫療隊抵港，林鄭稱有信心打贏抗疫戰

林鄭稱各地金融市場受衝擊，強調本港金融體系仍穩定

本港新增２９２７２宗確診，核酸檢測１４４５４宗

電能（００００６）去年純利升０﹒１％至６１﹒４億元，息２﹒０４元；去年英國業務溢利升

１５％，香港業務升７％

長建（０１０３８）去年純利升２﹒７％至７５億元，派息１﹒８１元；長建去年英國業務溢利

跌９％，澳洲業務溢利升２％

據報香港證監會同意將跨境理財通擴大至券商

傳融創中國（０１９１８）４０億元人民幣境內債兌付遇困，向人行求助；融創多隻境內債僅限

機構交易仍跌停，稍早遭惠譽降級

俄烏代表今日續視像談判，澤連斯基指雙方立場更務實

俄羅斯面臨巨額債務違約，周三是首個關鍵時刻

外交部表示美方若一意孤行制裁中國，必將強力反制

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《即日市況》

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恒指高收１６７２點報２００８７，科指升７７０點報４２４３

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《深滬股市》

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金融委派維穩大禮包，滬指反彈３﹒４８％裂口未修復

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《美元匯價》

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美元兌日圓有機會上試１２１╱１２２

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《公司業績》

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電能（００００６）去年純利升０﹒１％至６１﹒４億元，息２﹒０４元；去年英國業務溢利升

１５％，香港業務升７％

長建（０１０３８）去年純利升２﹒７％至７５億元，派息１﹒８１元

飛機租賃（０１８４８）去年純利增５７％，派息２６仙

特步（０１３６８）去年多賺７７％至９億元人民幣，末期息１３﹒５港仙

遠東宏信（０３３６０）去年純利增２１％，派息４２仙

大酒店（０００４５）去年虧損收窄至１﹒２億元，不派息

華潤電力００（８３６）去年純利跌７９％，派息４﹒５仙

中原建業（０９９８２）去年賺近８億元人民幣，升１３％，派息９﹒９港仙

寶勝（０３８１３）去年純利３﹒６億元人民幣，升１８％，派息１﹒６港仙

裕元集團（００５５１）去年虧轉賺１﹒１５億美元，派息２０港仙

虎視（０１１６３）去年賺１１８３萬元人民幣，升３倍不派息

奇點國際（０１２８０）去年虧損降至６００４萬元人民幣，不派息

靈寶黃金（０３３３０）去年純利升４５％，不派息

康哲藥業（００８６７）去年純利升１９％，派息２２﹒６９分人幣

歸創通橋（０２１９０）去年虧損擴至２億元人民幣，不派息

富智康（０２０３８）去年虧轉賺５６３３萬美元，不派息

萬國礦業（０３９３９）去年純利升１﹒２倍，派息１２﹒３５港仙

金邦達寶嘉（０３３１５）去年純利跌５％，派末期連特別息１４港仙

保利物業（０６０４９）去年純利升２６％，派息３０﹒５分人幣

寰亞傳媒（０８０７５）中期虧損擴大至２３５１萬元，不派息

浙江聯合（０８３６６）首三季虧損收窄至５５０萬元，不派息

卓能（００１３１）中期虧損擴大至１﹒１６億元，中期息１﹒５仙

長建（０１０３８）去年英國業務溢利跌９％，澳洲業務溢利升２％

天虹（０２６７８）去年純利升４﹒２倍，派息５７港仙

華領醫藥（０２５５２）去年虧損收窄至３﹒２６億元人民幣

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《公司資訊》

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新世界（０００１７）鄭志剛支持的Ａ ＳＰＡＣ向港交所申請上市

寶龍地產（０１２３８）到期贖回２０２０公司債券資金悉數存入

莎莎（００１７８）登陸ｆｏｏｄｐａｎｄａ ｍａｌｌ，首推防疫產品

金山雲表示正在探求在香港主板上市機會

康師傅（００３２２）就酸菜原料事件道歉，將積極整改

信義玻璃（００８６８）獲非執董吳銀河增持１００萬股

第七大道（００７９７）訂１﹒５億元人民幣售後租回融資

勝龍國際（１１８２）建議２供３籌７１３０萬元，供股價折讓３％

三生製藥（０１５３０）刺激蛋白注射液臨試完成首例入組兼給藥

德視佳（０１８４６）兩個月眼科手術總數４４０１宗，同比增７％

中薇金融（００２４５）委兩新董事，兩董事辭任

九毛九（０９９２２）旗下太二發聲明：與央視３１５曝光的酸菜企業沒有合作關係

大酒店（０００４５）去年第四季半島酒店香港平均可出租客房收入升１１﹒５％

商湯（０００２０）開發「漸凍人」智能看護系統

英皇證券及英皇期貨因違反打擊洗錢規定而遭證監會罰款５４０萬元

華潤置地（０１１０９）２月合同銷售按年跌４４％至９８﹒１億元人民幣

報道指阿里巴巴（０９９８８）及騰訊（００７００）計劃今年裁員上萬人

澳能建設（０１１８３）附屬與澳門一間建築承建商訂立螺紋鋼筋採購協議

聯交所表示下周一起取消星美文化旅遊（０２３６６）上市地位

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《國企紅籌》

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君實（０１８７７）新冠肺炎藥物完成首例患者給藥

北京春暉青雲取得國電科環（０１２９６）股東之不可撤回承諾

現代牧業（０１１１７）２﹒８８億元人民幣購愛養牛科技７５％股權

新特能源（０１７９９）擬發最多３億Ａ股上交所上市

中國國航（００７５３）２月載客逾４４１萬人次升２６％

東方航空（００６７０）２月載客５６０萬人次，升４４％

中國太平（００９６６）首兩個月原保險保費收入按年跌３％至４７８﹒２億元人民幣

莊園牧場（０１５３３）馬紅富繼續質押３０００萬股Ａ股股份

中國銀河（０６８８１）獲准公開發行７８億人幣的Ａ股可轉債

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《神州民企》

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信基沙溪（０３６０３）９９００萬元人民幣購控股股東物業管理業務

比亞迪（０１２１１）上調新能源車型的官方指導價３０００－６０００元人民幣

益華控股（０２２１３）將於下周一起取消上市地位

特步（０１３６８）料今年淨開店最多３００間，主品牌全年銷售收入增最多三成

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《中國要聞》

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雲南省重拳出擊，市監局整治網絡直播平台和玉石市場

禹州回應「山藥粉條造假」：停產６家企業並立案調查

工信部查處３１５晚會曝光違規行為，三款Ａｐｐ下架

央視３１５曝光酸菜生產衛生問題，涉多個方便麵品牌

銀保監表示２０２１年督促清退賠付消費者２４５億元人民幣；加強與香港溝通協作，支持金融

市場健康發展

大眾集團去年在中國交付超９萬輛電動車，按年增４倍

央視曝光捆綁軟件陷阱，馬鞍山市監管當局連夜執法

大新銀行表示ＭＬＦ利率按兵不動顯示幣策仍將保持中性

雄文籲破美金融迷信，內媒稱退休官員舊文沒信號意義

人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠；貨幣政策要主動應對，共同維護資本市場穩定；

人行將在港發行５０億人民幣６個月期票據

北京集中排查整治超時加班問題

測算：２月７０城同比漲２％續刷逾六年低，環比持平

統計局表示２月一線新樓環比升幅回落，二線持平三線降

印度媒體表示中國外長王毅擬本月訪問印度

政協委員提議制定祖國統一法，國台辦稱將認真研究

武漢前副市長袁善臘落馬，涉嫌嚴重違紀違法

鴻海擬明年在台灣生產自己的Ｍｏｄｅｌ Ｃ電動車

天津能源集團受讓４﹒４億股濱海農商行

深圳表示鼓勵加大對受疫情影響企業金融服務支持力度

金融委表示慎重出台收縮政策，歡迎長期投資者增持股份

微信淘寶等上線算法關閉鍵，用戶可自行關閉算法推薦

中電信、北汽及京東方等共同成立股權投資基金公司

首二月全國實際使用外資３７８﹒６億美元增逾４５％

中信建投表示反彈如期展開，本輪將超過春節至兩會反彈

金融委會議強調幣策主動作為，分析料信貸續適度擴張

分析：股市動盪引發恐慌心理，金融委注重預期引導

報告指中國已成為全球最重要的主題公園市場

疑青山控股事件餘波，山東銅企據報遭銀行集體斷貸

國家能源局原副局長劉寶華受賄超７０００萬獲刑１３年

江西市監局對南昌雙匯開展調查，涉嫌違法行為被立案

內媒表示監管釀打擊惡意做空機構，聽取房企化風險意見

金融委表示關於中概股，中美正致力形成具體合作方案

外媒專欄表示中國不在意短期市場波動，北水將承托港股

重慶逾１５０家網貸合作機構被清退，叫停百二個產品

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１％，報１６９４０點

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《其他消息》

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立法會通過２７０４億元臨時撥款決議案

林鄭稱各地金融市場受衝擊，強調本港金融體系仍穩定

譚耀宗稱特首選舉如有變化，將按憲法及基本法處理；「有求必應」是中央重要承諾，深圳封城

無礙供港物資供應

劉鶴主持金融委會議：內地與香港監管機構加強溝通協作，穩定市場

發展局建議精簡發展程序，包括未撥款便可收地

深股通額度全日用２２億元，外資連續八日流出；滬股通額度全日用１９億元，外資流走近８２

３０萬元

據報香港證監會同意將跨境理財通擴大至券商

Ｋ１１旗下公司奪上海金橋地鐵上蓋商業項目，進軍內地輕資產市場

畢馬表示受惠政策創新動力等，今年內地宏觀經濟走勢樂觀

屈臣氏６月底將退出俄羅斯市場，因業務表現欠佳

虛銀平安壹賬通銀行宣布與虛擬保險公司保泰人壽合作

經絡表示１月ＭＭＩ最新報１﹒６３厘，按月下跌４點子

倫鎳復市跌幅超５％跌停線，ＬＭＥ稱系統問題再停市

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《俄烏開戰》

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中國駐美大使秦剛稱俄烏發生衝突於中方沒有半點好處

俄烏代表今日續視像談判，澤連斯基指雙方立場更務實

俄羅斯面臨巨額債務違約，周三是首個關鍵時刻

日韓加緊制裁俄羅斯，三星電子停供貨

東歐三國首腦親臨基輔挺烏，澤連斯基嘆患難見真情

瑞士盈豐銀行表示西方對俄制裁，商品價格短期續受影響

俄羅斯制裁美國總統拜登及１２名高官政要

ＬＭＥ鎳期貨交易開市即跌停板

外交部表示美方若一意孤行制裁中國，必將強力反制

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《內房困局》

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傳融創中國（０１９１８）４０億元人民幣境內債兌付遇困，向人行求助；融創多隻境內債僅限

機構交易仍跌停，稍早遭惠譽降級

據報華夏幸福資產出售無進展，正尋替代方案償千億債

銀保監表示支持優質房企收購，推動地產業轉變發展方式

龍光集團（０３３８０）已成立專項小組應對短期流動性壓力

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《新冠肺炎》

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本港新增２９２７２宗確診，核酸檢測１４４５４宗

本港再多２７８人離世，腦出血患者入院後揭染疫後亡

徐樂堅稱過往七日每日３萬宗個案，情況較平穩；本港新冠死亡個案超內地，徐樂堅稱難斷是否

染疫致死

張竹君稱５００多宗二次感染，患者第一至四波曾染疫

林鄭稱快速檢測包市場供應充足，港府已派８００萬包；無計劃再收緊社距措施，康文署將圍封

沙灘；新一批內地援港醫療隊抵港，林鄭稱有信心打贏抗疫戰

內地修改新冠肺炎診療方案，輕症實行集中隔離

全國昨新增本土確診加無症狀感染逾三千，吉林續破千

康文署明日起關閉轄下所有泳灘

政府跟進污水監測呈陽性的結果，呼籲市民檢測

白宮警告防疫資金用盡，無力購買抗疫藥物

消息稱特斯拉上海工廠今日起停工兩天

江蘇約談滴滴等網約車企，加大違反疫情防控處罰力度

浙江衢州柯城區啟動Ⅰ級應急響應，實行臨時封閉管理

港灣道體育館暫託中心今起運作，設約１３０個床位

私家醫院表示將加快接收公立醫院病人轉介過程

立法會二讀僱傭修訂條例，檢疫及隔離令可視為病假日

約３０宗快測呈報覆核個案呈陰性，需跟進調查

美國副總統賀錦麗丈夫確診新冠肺炎

至今３４３５人已被處方莫納皮拉韋，包括院舍長者

陳帆稱暫不致力於重新開放，深圳封鎖措施不礙港供應

陳肇始稱迅速跟進內地專家建議，增設長者暫託設施

馬會天水圍電話投注中心設施轉作「居安抗疫」熱線

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