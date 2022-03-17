《出旗制勝－麥穎儀》恒指飆升逾９％，騰訊急彈逾兩成

《出旗制勝》港股連續兩日大瀉過千點後，昨日（１６日）終止三連挫，恒指高開反彈逾

５００點，午後或受國務院會議消息影響，重越兩萬點大關，收報２００８７點，報復式反彈逾

１６００點，大市成交更突破３０００億元。科指同樣由面世低位反彈造好，早段曾急彈逾７％

，午後升幅再擴大至升逾２２％，重上４２００點關口。科指成分股全面反彈，中概股普遍止跌

飆升，ＡＴＭ均為貢獻恒指點數排名前三股份，升幅均超過兩成。



國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，據報指會議提及中美監管機構就中概股已取積極

進展，中央亦會繼續支持企業境外上市及促進平台經濟平穩健康發展，午後大市隨即應聲飆升。

騰訊（００７００）近日旗下微信支付擬涉嫌違反反洗黑錢規定，或面臨創紀錄罰款。在中美監

管憂慮下，騰訊上日（１５日）曾失守３００元大關，但昨日隨一眾科網股強勢反彈，不但將上

日跌幅全部收復，更由兩年低位回升２３﹒２％，收報３６７元。觀察資金流向，截至上日，騰

訊已連續１１日獲北水淨買入，上日淨流入金額更高達５７億，輪場資金方面，樂觀情緒資金比

例仍超六成，或可見投資者趁低吸納。騰訊將於下周三（２３日）公布業績，投資者如想部署反

彈，或可留意騰訊購１１９８５，行使價４５５元，實際槓桿５倍，引伸波幅４８﹒９％，換股

比率１００兌１，２０２２年９月２９日到期。相反如看淡，或可留意騰訊沽２９８１４，行使

價３２０元，實際槓桿２﹒７倍，引伸波幅５３﹒３％，換股比率１００兌１，２０２２年９月

２９日到期。



電動車板塊昨日亦見反彈，升幅持續擴大。比亞迪（０１２１１）宣布因受原材料價格持續

上漲影響，上調多款車型的價格。同時，比亞迪將投資成立新公司，拓展新能車銷售及充電樁銷

售等業務。比亞迪昨日愈升愈有，急彈逾一成半，重上１９０元水平，收報１９６﹒６元，升

１７﹒８％。比亞迪將於３月２９日公布業績，投資者如看好其走勢，或可留意比迪購

２９８１１，行使價２３６﹒０８元，實際槓桿５﹒２倍，引伸波幅６３﹒２％，換股比率

１００兌１，２０２２年６月２９日到期。投資者如看淡，或可留意比迪沽１１１６９，行使價

１５８元，實際槓桿２﹒２倍，引伸波幅７１﹒２％，換股比率１００兌１，２０２２年９月

２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

