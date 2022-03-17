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17/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》雙日轉向，港股中期已見底？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
２７﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。雖然近期港股面對多個利淡因素，本周一（１４日）恒指
往下突破上周低位支持，本周二（１５日）更跌抵筆者提醒大家的終極量度跌幅目標１８３１８
，跌得實在極度過份；因此，昨天（１６日）大市藉著國務院副總理劉鶴有利中概股的發言，掉
頭大幅急升，初步確認短中期跌浪已於１８２３５見底，與上周六（１２日）筆者於「港股周末
分析影片」內預測的跌浪底，只有約８３點的偏差。
　　須注意的，為恒指返回２０１２１後，部分投資者的應市信心已經開始回復，卻會不時有短
線投機者的獲利回吐沽盤入市，阻礙升勢。最重要者，為只要於本周末前好友成功阻止淡友的下
一輪攻勢，筆者會繼續看好本月後市。「雙日轉向」的局勢非常明顯，大市交投量亦告配合回升
的勢頭，港股中期已經見底的可能性非常大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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