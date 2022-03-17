《行內行外－梁崇讓》難為「金融業巧婦」無米炊

《行內行外》福無重至，禍不單行，受第五波疫情影響，市場資金對香港的經濟前景失去信

心，地緣政治局勢持續緊張，俄烏談判進展緩慢，歐美繼續對俄羅斯加大制裁，上周美國再度點

名打壓個別在美上市的中概股，令中概股在美國市場退市的憂慮再度重燃，導致中概股出現崩盤

潮。以上種種因素拖累港股於一個多月內，由２５０００點以上急跌超過７０００點，下試

１８０００點，昨日因內地官員發聲繼續支持各類企業到境外上市，被視為將有穩定市場政策出

台，大市立即大幅反彈重上２００００點水平。



＊同心同德＊



在處理疫情的工作上，特區政府錯失了全民檢測的最佳時機，在香港零星確診個案初期，並

沒有即時為全港市民進行檢測和推行類似內地式的健康碼，除導致久久無法與內地通關外，更是

為香港今年第五波疫情大爆發埋下了伏線。歐美疫情繼續大爆發，最終波及亞太區域，這段期間

香港特區政府沒有造好防禦工作，更因一時鬆懈導致Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒傳入並迅速傳播。農曆

年後，第五波疫情在香港各社區大爆發，令香港醫療設施和檢測工作不勝負荷，在政府未能進行

全民檢測前，港府先推出一個市民自我呈報的快測平台，雖然政府也規定市民在自我測試中，如

發現確診便有責任向政府申報。

記得疫情初期，香港也曾推行進入食肆必須登記的制度，可是聽聞當時有很多人填「紙仔」

時都亂填資料，也因政府沒有足夠人手核查，令制度如同虛設，今次的市民自我申報疫情制度，

有法律界人士認為仍存有漏洞，那這自我呈報制度是否奏效？真要看市民是否全力配合了。近日

每天都有新聞媒體批評港府的防疫抗疫行動緩慢和辦事力不到位。今次第五波疫情來勢洶洶，還

望政府在落實政策和執行力度上都能實事求是，並冀各部門互相配合，同心同德戰勝疫情。



＊齊齊攬炒？＊



回說這幾年，香港的經濟也是多翻波折，２０１９年黑暴份子公開號召全港市民進行「攬炒

」行動，意圖癱瘓香港政府和破壞香港的經濟，更推出黃色經濟圈，希望控制和意圖改變香港的

經濟生態。事實證明當年反對派所提出的黃色經濟圈根本是行不通的，「攬炒」也不會成功，只

是黑暴事件終令香港社會和經濟出現短暫的震盪。可是誰也估計不到這次疫情拖延至今，更出現

大規模在全港爆發，香港百業經營困難，失業、停業、結業以及吉鋪處處比目皆是，可是有些特

別工種或行業，想找工人開工也不容易，只能借助內地人員來港協助，相反某些行業，因屬高風

險行業或因禁令，工人卻未能得償所願正常復工。

在這疫情期間，香港市民每日聽到都是令人沮喪的消息，例如物品短缺、價格急漲、朋友、

同事和親戚確診了。港鐵近日對外宣稱約有四分一員工感染新冠病毒而無法上班，相信其他運輸

機構也會出現同樣情況，加上俄烏戰爭令燃油價格急升，商品價格上升，從種種現象和數據分析

，現時香港的經濟情況確實不太樂觀，齊齊「攬炒」了嗎？



＊與時俱進＊



回說香港金融業近況，疫情和俄烏戰局持續，港股曾下試１８０００點水平，多隻中概股跌

至近幾年低位，曾傳出政府將快推出全民檢測，更可能會頒布禁足令，有機會影響金融市場的運

作，但港府一直強調金融市場不會因全民檢測而停市，因此日前證監會向持牌法團發出通函，促

請各方早為全民強制檢測作出準備，當中提出需審慎評估突發事件對營運的影響，並應為第三方

供應商服務，如ＩＴ系統、前後台系統，追收孖展等等制定應對措施。一直以來持牌法團在申請

牌照時的營運操作手冊應已包括業務連續性計劃（ＢＣＰ－Ｂｕｓｉｎｅｓｓ

Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎｎｉｎｇ）以應付在突發和緊急情況下確保業務功能和流程不

會中斷，其實大部分持牌法團面對現時科技的發展日新月異，產品五花八門，監管制度日趨嚴謹

和經常進行修改，其ＢＣＰ也會與時俱進，經常檢討。

加上２０１９年黑暴橫行無惡不作，阻塞道路交通，鼓吹罷工「攬炒」，當時很多持牌法團

已重新制定ＢＣＰ應對了，其後新冠疫情爆發，大部分有規模的持牌法團都制定了彈性上班和輪

流當值的時間，科技和互聯網的發展已令持牌法團逐步電子化，省卻了不少人手，尤其在交收部

、盤房和追收孖展方面也較易做到應有的效果和少有出錯，因此這幾年，雖然市況大幅波動，也

有上市公司出現財困或股價下跌，但並沒有傳出有持牌法團因市況波動而無法滿足香港證監會財

政資源申報表的合規要求，卻只聞多間持牌法團甚至銀行因在開戶上違反洗黑錢和證券交易上應

有的程序而被判罰，被判罰的數目由幾百萬至過億元不等。不過現時大部分持牌法團都沒有由自

己公司編寫的證券及期貨軟件，尤其是中小型持牌法團大都採用第三方軟件供應商或服務提供商

執行交易和後台結算的職能，那持牌法團的責任就是要確保其供應商或服務提供商在疫情或禁足

時仍有足夠人手和條件應付日常的運作，但供應商或服務提供商始終不是受監管的機構，同時也

是私人企業，與持牌法團雙方只是合同形式的關係，持牌法團似乎難以干預供應商或服務提供商

的內部營運和不容易轉換軟件系統啊！



＊資源不足＊



後記：證監會日前向持牌法團發出通函，提醒持牌法團早為全民強制檢測時，在人手調動方

面應作出充足的準備，同時也要再審查評估發生突發事件時的應變措施是否足夠，其中包括ＩＴ

系統、追收孖展和第三方供應商服務、人力資源、資金流動和電力供應等等。香港證監會於

２０１７年為了加強持牌法團的高級管理層的問責性，推出八大核心職能主管制度，包括整體管

理監督、主要業務、營運監控與檢討、風險管理、財務與會計、資訊科技、合規和打擊洗錢及恐

怖分子資金籌集，而整體管理監督和主要業務兩項核心職能的主管應向證監會申請成為負責人員

（ＲＯ），其他職能的主管則沒有此要求。

香港證監會同時也規定，每間持牌法團最少要有兩名負責人員才能營運，最少一個負責人員

是持牌法團的董事，而證監會沒有規定一人只能擔任一頂核心職能，傳統小型持牌法團由於生意

規模較小，財政實力較遜，因此多由ＲＯ或職員一人擔任幾項核心職能已是常見的實況，而資金

較具規模的持牌法團則多會有較明顯的分工，在財力上也可聘用多位負責人員或高層主管負責每

項核心職能。目前，香港證監會規定，每個持牌法團應至少聘用兩名負責人員，由於近年撤銷了

最低佣金制，除了有特權的港交所外，業內惡性競爭激烈，大部分中介人的收入大幅減少，而基

本和合規成本卻不斷上漲，在收入與支出不成正比下，單靠佣金收入的持牌法團為求生存，只能

節省成本，利用科技削減人手上的開支，目前大部分中小型持牌法團，都只聘用２名負責人員，

一旦負責人員離職，也會影響公司的運作，但似乎又是無可奈何，至於交收部、盤房、會計部、

開戶文件，合規部大多是由一個人處理或有些互相兼任，在資源不足下，還要應付疫情和地緣政

治的突變，真是要睇餸食飯，難為巧婦無米炊了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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