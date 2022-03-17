《金碩良言－黃俊碩》從會計業規管制度改革看業界的未來及機遇

《金碩良言》會計業在現代金融業中擔任一個「把關者」的重要角色，為了更有效確保會計

業可以發揮好「把關者」的職能，全球不少金融業發達的國家及司法管轄區都經已透過設立獨立

第三方機構規管當地的會計業。香港作為國際金融中心無可避免亦要跟隨有關國際趨勢，由原來

香港會計師公會全權負責規管會計業，轉為由獨立第三方規管。令香港可以早日加入獨立審計監

管機構國際論壇，提升香港會計業與全球業界的聯繫，從而提升香港會計業，甚至鞏固香港其貿

易及國際金融中心的地位。



其實，早於２０１９年１０月１日，財務匯報局作為獨立第三方機構經已開始從香港會計師

公會中接收規管公眾利益實體核數師（即是上市公司核數師）的職責及權力。而為了加強深化由

獨立第三方規管香港會計業的改革，上屆立法會在去年１０月２２日通過《２０２１年財務匯報

局（修訂）條例》，進一步將原本由香港會計師公會負責監管會計師及執業單位（即是俗稱的會

計師行）的規管權力，進一步轉移至獨立第三方的財務匯報局。財務匯報局日後亦會更名為「會

計及財務報匯報局」（簡稱為會財局），負責規管所有上市及非上市公司核數師及執業單位。



而隨著財務匯報局在上周三發表，有關「進一步改革會計專業的溝通及諮詢文件」，就改組

後的會財局對會計業界進行紀律程序及處分方法，向業界及社會大眾進行公眾諮詢，這意味著由

１９７３年香港會計師公會成立以來，由業界自行規管會計業，過渡至由獨立第三方規管，踏入

最後的直路。



今次的諮詢文件主要是關於紀律程序及處分方法，這些較為技術性的問題進行諮詢，而財匯

局亦有聆聽筆者及業界對於處分水平不應過於嚴苛的訴求，並在諮詢文件中列明的處分水平，與

目前的規管制度下保持一致，對當局提出相關建議，筆者表示理解，唯在此不贅。不過，希望會

財局能夠盡早就日後向業界的徵費水平進行諮詢，確保有關徵費水平處於一個合理及可負擔的水

平。同時，筆者亦在不同場合多次要求政府當局應進一步向會財局注資，並寬免首二至三年向業

界的徵費，藉此協助業界在新冠疫情的艱苦環境下，過渡至新的規管制度。此外，政府、會財局

及香港會計師公會須要通力合作，加強與業界不同的持分者溝通，從而處理通渡期中所面對的各

種問題，令業界可以順利過渡至新的規管制度。



政府在為會計業界引入新的規管制度時，同時亦需要透過一些新思維，協助業界解決一些積

弊已久的問題及困難，從而令業界可以更健康地長遠發展。



會計師雖然與律師、醫師（醫生）、工程師，並稱為「傳統專業四師」，不過，香港的會計

師及會計專業無論在專業形象，對年青人的吸引力卻遠遠不及其餘三師。其中不少「假會計師」

利用法律漏洞意圖誤導市民大眾，與及，年輕見習會計師的收入遠不乎合其工作強度，無疑是香

港會計專業面對最根深柢固的問題及困難。



《專業會計師條例》第４２條中列明，雖然禁止個人或公司使用若干試圖誤導公眾人士相信

該等個別人士或公司為根據《專業會計師條例》註冊的會計師或執業單位的稱謂，不過，坊間上

依然有不少非香港註冊會計師及執業單位的人士及公司以「註冊會計」、「專業會計」等看似專

業的名稱招攬生意，企圖魚目混珠。這些「假會計師」以極低廉的收費，吸引市民使用其會計服

務，但他們的質素良莠不齊，往往令市民蒙受損失，同時亦損害香港會計專業的形象。既然，現

時會財局將會成為新的規管會計行業的法定機構，財經事務及庫務局與會財局應該把握今次的機

會修訂相關法例打擊「假會計師」，維護會計行業的真正專業。



目前，香港會計行業陷入嚴重的惡性競爭，服務費用一低再低，根本令業界無力提供合理薪

酬吸納及挽留年青人才，令業界人才流失情況嚴重，使的工作量大增；工作量大增又會進一步令

工作環境惡劣，加劇業界人才流失，造成一個嚴重的惡性循環，令審計質量不斷下降，實非香港

及業界之福。



財匯局主席黃天佑先生在去年接受傳媒訪問時亦明確指出，由２００９至２０１９年，這十

年間香港的審計費用只上升百分之零點九，審計費用低得完全不合理，難以維持審計質素。就此

，政府及會財局是否要考慮仿效新加坡等地區，引入最低或標準審計收費，以確保會計業的生存

空間，同時，亦令各大中小型會計師行可以提供較為合理的薪酬待遇條件吸納及挽留年青人才，

使行業持續發展。



最後，當局及會財局可以進一步為會計業界爭取在內地發展的新機遇，例如，爭取國家財政

部承認香港註冊會計師專業資格，與及，爭取將香港註冊會計師納入為全國高端人才待遇，為香

港年青會計師創造更廣闊的發展空間之餘，亦使香港的會計專業人員為推動大灣區建設作出貢獻

。令當局在加強及完善業界規管的同時，為業界提供新的發展空間及機遇。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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