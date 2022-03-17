《缸邊隨筆－石鏡泉》愚公移山

《缸邊隨筆》昨日港股大升千六點，成交躍見３，１００億，是甚麼原因？筆者歸納一句：

愚公移山。



一直以來，壓在港股頭上的有兩座山：



１．息；



２．疫。



２月２５日後加多一座俄烏戰山。



這座俄烏戰山，來得最遲，但也去得最快，因為這是蠢烏總統才會挑動俄羅斯去打的仗，為

甚麼說烏總統是幼稚？不是我說，是他自己認的。



烏總統為甚麼會以為美國會真為了烏克蘭而去惹怒普京？掟核彈，美國的國土相對於俄羅斯

之細，承受不了多少個核彈的摧殘。掟傳統炸彈？美國被炸到開了花，俄羅斯還有很多地方可退

，最重要的是俄羅斯是缸瓦，美國是瓷器，磕磕碰碰，美國的損失比誰都大。



一句講完：美國敢打伊拉克、阿富汗、敘利亞，是因為他們沒有大殺傷力武器，就連對伊朗

，美國也不敢太過分，去把伊朗當阿富汗、敘利亞去炸。原因？伊朗可能已真有些原子彈，伊朗

又有不賴的導彈，美國過分了，就會出現好佬怕爛佬之局，美國大哥之面保不了。



只不過幼稚烏總統一直不認識，只在被俄羅斯輾壓了逾２０天後才認識，不得不講出的話，

要俄停火，烏克蘭要不參加北約。



Ｕｋｒａｉｎｉａｎ ｎｅｇｏｔｉａｔｏｒ Ｍｙｋｈａｉｌｏ Ｐｏｄｏｌｉａｋ

ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ ｉｎ ａ ｍｅｓｓａｇｅ ｐｏｓｔｅｄ ｔｏ Ｔｗｉｔｔｅｒ

ｏｎ Ｔｕｅｓｄａｙ ｔｈａｔ「ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎｓ ａｒｅ ｏｎｇｏｉｎｇ」

ａｆｔｅｒ ｔｈｅ ｍｅｅｔｉｎｇ ｗａｓ 「ｐａｕｓｅｄ」 ｔｈｅ ｄａｙ

ｐｒｉｏｒ。



「Ｃｏｎｓｕｌｔａｔｉｏｎｓ ｏｎ ｔｈｅ ｍａｉｎ ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ

ｐｌａｔｆｏｒｍ ｒｅｎｅｗｅｄ﹒ Ｇｅｎｅｒａｌ ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ

ｍａｔｔｅｒｓ， ｃｅａｓｅｆｉｒｅ， ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ ｏｆ ｔｒｏｏｐｓ

ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ，」 ｈｅ

ｓｔａｔｅｄ﹒ Ｔｈｉｓ ａｓ ｔｈｅ ＡＦＰ ｉｓ ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ ｏｆ

ｔｈｅ Ｕｋｒａｉｎｉａｎ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ＇ｓ ｌａｔｅｓｔ ｓｕｒｐｒｉｓｅ

ｃｏｍｍｅｎｔｓ， ｃｏｍｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ ２０ｔｈ ｄａｙ ｏｆ Ｒｕｓｓｉａ

＇ｓ ｉｎｖａｓｉｏｎ：「Ｚｅｌｅｎｓｋｙ ｓａｙｓ Ｕｋｒａｉｎｅ ｍｕｓｔ

ｒｅｃｏｇｎｉｚｅ ｉｔ ｗｉｌｌ ｎｏｔ ｊｏｉｎ ＮＡＴＯ。」

「Ｅａｃｈ ｏｆ ｔｈｅ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ８００ Ｒｕｓｓｉａｎ

ｍｉｓｓｉｌｅｓ ｔｈａｔ ｈａｖｅ ｈｉｔ ｏｕｒ ｃｏｕｎｔｒｙ ｉｓ ａｎ

ａｎｓｗｅｒ ｔｏ ａ ｌｏｎｇ－ｓｔａｎｄｉｎｇ ｑｕｅｓｔｉｏｎ ａｂｏｕｔ

ＮＡＴＯ－ｗｈｅｔｈｅｒ ｔｈｅ ｄｏｏｒｓ ｏｆ ｔｈｅ ａｌｌｉａｎｃｅ ａｒｅ

ｒｅａｌｌｙ ｏｐｅｎ ｆｏｒ Ｕｋｒａｉｎｅ，」 Ｚｅｌｅｎｓｋｙ ｓａｉｄ

ｗｈｉｌｅ ｓｐｅａｋｉｎｇ ｆｒｏｍ ｈｉｓ ｏｆｆｉｃｅ Ｔｕｅｓｄａｙ

ａｆｔｅｒｎｏｏｎ﹒ 「Ｉｆ ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ｏｐｅｎ， ｉｆ ｉｔ ｗａｓ

ｈｏｎｅｓｔ， ｗｅ ｗｏｕｌｄ ｎｏｔ ｈａｖｅ ｔｏ ｃｏｎｖｉｎｃｅ ｔｈｅ

ａｌｌｉａｎｃｅ ｆｏｒ ２０ ｄａｙｓ ｔｏ ｃｌｏｓｅ ｔｈｅ ｓｋｉｅｓ

ｏｖｅｒ Ｕｋｒａｉｎｅ， ｔｏ ｃｌｏｓｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｄｅａｔｈ

ｂｅｉｎｇ ｂｒｏｕｇｈｔ ｂｙ ｔｈｅ Ｒｕｓｓｉａｎ Ａｉｒ Ｆｏｒｃｅ﹒

Ｂｕｔ……ｔｈｅｙ ｄｏｎ＇ｔ ｈｅａｒ ｏｒ ｄｏｎ＇ｔ ｗａｎｔ ｔｏ ｈｅａｒ

ｕｓ ｙｅｔ。」



唉！如果這位蠢戲子總統一早知道北約只是騙你，北約的大門不會為你開，就不用捱俄羅斯

的８００枚導彈，在捱完導彈之後才認識是被北約和美國利用了，擺了上枱。



才講出那句：



Ｅａｃｈ ｏｆ ｔｈｅ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ８００ Ｒｕｓｓｉａｎ

ｍｉｓｓｉｌｅｓ ｔｈａｔ ｈａｖｅ ｈｉｔ ｏｕｒ ｃｏｕｎｔｒｙ ｉｓ ａｎ

ａｎｓｗｅｒ ｔｏ ａ ｌｏｎｇ－ｓｔａｎｄｉｎｇ ｑｕｅｓｔｉｏｎ ａｂｏｕｔ

ＮＡＴＯ－ｗｈｅｔｈｅｒ ｔｈｅ ｄｏｏｒ ｏｆ ｔｈｅ ａｌｌｉａｎｃｅ ａｒｅ

ｒｅａｌｌｙ ｏｐｅｎ ｆｏｒ Ｕｋｒａｉｎｅ。



一個喜劇戲子總統，以為每個劇本都是喜樂收場，在舞台上可以，可惜現實政治是美國和北

約這些「導演」只會想著他們的利益，怎會理「演員」的死活？這二十多天來死去的烏克蘭軍民

、俄羅斯軍民，可以向哪兒喊冤？領導人錯了，行錯了政策，就會為人民帶來苦難。



烏俄和平協議未簽，我亦不會得知其內容，但可以肯定，烏克蘭總統會認為俄羅斯才是個可

靠的夥伴，起碼烏軍在過去八年，不遵守與俄在２０１４年和２０１５年的《明斯克協議》，不

斷地炮轟烏東的親俄民區，打足八年，又再擾攘要加入北約，又是不遵守２０１４年和２０１５

年與俄簽了的《明斯克協議》，才招來俄軍的大打，能怪誰？戲子總統無死，但不少烏平民就死

了，為甚麼？錯信了美國和北約Ｎ年，今時才知被騙？



唉！只建議他如要做個好政治家，快啲學中國古文，讀下二千年前韓非子的《亡徵》，提到

４８個國家滅亡的徵兆，其中兩個烏戲子總統要謹記：



１．恃交援而簡近鄰，怙強大之救而侮所迫之國者，可亡也。



即是以為有外援就和鄰國交惡，易瓜。用老百姓話是遠親不如近鄰。



２．國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而絕交者，可亡也。



即是，自己唔夠班，而仍侮辱強鄰，找死。



＊市撥開雲霧見星星＊



烏以為美國和北約會幫佢，咁就係作賤自己，害苦國人。如今烏戲子總統從國人之血，汲了

教訓，保持中立，人民將享福。叫你中立，無叫你做順民，唔知點做，讀《左傳》啦！學下弱國

在大國間怎有尊嚴地生存。不抄文了，文有４，１００字，太長。



息，不用講啦，今日就揭盅了，除非美儲局加夠一厘，不然無論是加四分之一厘、加二分之

一厘，都是在市場預期之內。不要以為加四分之一厘是好事，分分鐘加四分之一厘，市要跌，加

夠二分之一厘市才定，敢加一厘，市一跌之後，反可升高。很簡單，美國通脹沉疴，可以不吃藥

嗎？這個遲來，又唔夠的加息有鬼用。市場有謂鮑威爾可能會以加息巨人伏爾克為榜樣，加、加

、加，你信我唔信。



香港疫情這座大山，在３月９日傍晚，猝然拉響了個全港提示系統，筆者已同人講：疫可去

。



我跟朋友的Ａｐｐ講：



嘩，政府突然叻晒，會咁樣去發抗疫公告，係阿爺發功，定港府練成易筋經？



雖然特首講在３月３日，疫爆已見頂，港大專家又將５月疫爆見頂改為３月４日見頂，港府

３月９日拉警報，唔好話遲，亡羊補牢，好過乜都唔做。



筆者於３月９日有文：《幾時疫去，買貨》？，該文是講疫去是５月５日，農曆四月初五，

立夏，為甚麼會估「立夏？」中國疫史告知。不過，烏戲子總統提早了覺昨日之非，將不打仗，

就是最大利好。文章見報已是明日黃花，但在３月１５日當所有板塊都全跌時，已講市可撥開雲

霧見星星（升、升）。



三座山基本去，買不買貨，怎買貨，自決啦！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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