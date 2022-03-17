【企業盈警】雲南建投（０１８４７）料年度稅前盈利跌近９５％

《經濟通通訊社１７日專訊》雲南建投（０１８４７）公布，預期截至２０２１年１２月

３１日止年度未經審核除所得稅前利潤，比上年同期２﹒７８億元（人民幣．下同）大幅減少約

９４﹒６％。集團年度固定成本並無明顯降低，惟規模效益有所下降。該公司預期３月下旬公布

業績。

該公司公布，儘管年度新簽訂混凝土供應合同金額合計約３５億元，比上年同期（約３３億

元）有一定增長，但合計金額約１９億元的合同未能在年度履行，涉及高速公路項目相繼收尾，

原定新開高速公路等大項目開工延遲，下游混凝土需求明顯放緩；而根據人行及銀保監發布並於

去年１月１日實施的《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，銀行對房

地產企業的貸款收緊，建築業企業資金短缺，導致集團新開房建項目延期，原有房建項目進度放

緩；加上國家發改委２０２１年９月發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，導致集團

業務上游水泥行業的產能受限，水泥供應量下降導致價格出現爆發性上漲，而混凝土行業則同時

受到上述政策限制及水泥供應不足帶來的影響；再者，新冠肺炎疫情對雲南省邊境州市產生的影

響，導致集團在當地的項目延期。

另外，雲南建投公布，截至去年底集團在手混凝土供應合同結轉金額合計約１９億元，繼

續積極組織開展營銷工作。截至目前，集團於２０２２年已經簽訂的混凝土供應合同金額合計約

為５億元按年增加６６﹒７％，而預計將於近期簽署若干混凝土供應合同，金額合計約９億元。

（ｍｈ）

