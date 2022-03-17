《盤後部署》恒指兩日合計升逾三千點，明天有力上試２１８００點

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局一如預期加息０﹒２５厘，美股先跌後升，三大指

數收高。中概股全線谷底反彈，升幅驚人。金龍中國指數創下紀錄最大升幅，急升３２﹒９％，

報７２３０點。美股阿里勁升３６﹒７６％，京東爆升３９﹒３７％，網易抽升２５﹒６９％，

拼多多飆升５６﹒０６％，百度抽高３９﹒２１％。

港股亦跟升，恒指上日（１６日）勁升逾９％，今天再高開逾１３００點報２１４３０，全

日維持強勢。ＡＴＭ繼續撐起大市，合共為恒指貢獻逾４００點升幅。阿里巴巴（０９９８８）

重上１００元關，收市升１２﹒４６％，報１０２元；美團（０３６９０）亦升１２﹒２９％，

報１５７﹒２元；騰訊（００７００）升６﹒２７％，報３９０元。此外，京東（０９６１８）

、嗶哩嗶哩（０９６２６）、百度（０９８８８）等科技股都升逾１５％。

部分內房股暴升，融創（０１９１８）日內急升５９﹒０３％；碧服（０６０９８）及碧桂

園（０２００７）亦分別揚３０﹒４２％及２８﹒４１％，為全日表現首兩隻較佳藍籌；龍湖

（００９６０）升１４﹒２２％；中海外（００６８８）及潤地（０１１０９）亦升逾７％。聲

稱審查後未發現供應商任何強逼勞動行為的李寧（０２３３１）今天再升逾一成，與安踏

（０２０２０）、特步（０１３６８）等體品股繼續造好。

恒指收報２１５０１，升１４１３點或升７﹒０４％，連續兩日上升，合計升逾３０００點

。主板成交３００９﹒５９億元。國企指數報７４０７，升５１８點或升７﹒５２％。恒生科技

指數報４５７２，升３２９點或升７﹒７６％。

內地股市亦報升。上證綜合指數報３２１５，升４４點或升１﹒４０％，成交

５３２５﹒４９億元人民幣。深證成份指數報１２２８９，升２８９點或升２﹒４１％，成交

３５０６﹒６９億元人民幣。



＊日線圖９ＲＳＩ重回５０以上＊



大市方面，成交額連續兩日超過３０００億元以上，因應聯儲局議息結果合符預期，市場投

資者恐慌情緒大幅減退，加上港股前幾天已跌至嚴重超賣，令大市連續兩日急劇反彈。日線圖睇

，恒指連升兩日，相信１８２３５點已成為短期底部。目前已經突破３月７日裂口低開的高位

２１３２７點，１０天線的跌勢大幅放緩，９ＲＳＩ重回５０以上，估計恒指明天會延續升勢，

有力上試２０天線２１８００點水平。不過，投資者都宜留意俄烏局勢有沒有急劇變化，適時調

整部署策略。

