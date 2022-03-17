【聯儲收水】美國聯儲局宣布加息０﹒２５厘，為逾三年來首次

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）結束為期兩天，今年

第二次的貨幣政策會議後，宣布加息０﹒２５厘，將聯邦基金利率目標範圍上調至０﹒２５至

０﹒５厘，議息結果為市場預期之內。



＊聯儲局今年每次會議皆會加息＊



另外，聯儲局公布的最新經濟預測顯示，聯邦基金利率目標上限預測中位數，將於今年底達

到１﹒９厘，反映當局傾向在今年剩下６次議息會議皆會加息，且其中一次會議將會加息０﹒５

厘。聯邦基金利率在２０２３年２０２４年將達到２﹒８厘，即明年最多加息四次及每次加

０﹒２５厘，合共１厘，２０２４年則全年不會加息。

至於當局對就業、通脹及經濟增長前景的觀點，聯儲局預期今年ＧＤＰ增長率由去年１２月

時預測的４％下調至２﹒８％，２０２３及２０２４年增長率預測則維持在２﹒２％及２％。另

外，當局維持今、明兩年失業率在３﹒５％的預測，２０２４年則微升０﹒１個百分點至

３﹒６％；通脹方面，聯儲局將整體個人消費開支（ＰＣＥ）今年升幅，由去年１２月預測的

２﹒６％大幅向上修訂至４﹒３％，明年升幅由２﹒３％上調至２﹒７％，２０２４年升幅亦由

２﹒１％上調至２﹒３％。核心ＰＣＥ亦預料在今年上升４﹒１％，升幅大於去年１２月預測的

２﹒７％，明年及２０２４年升幅料達到２﹒６％及２﹒３％，同樣大過之前預測的２﹒３％及

２﹒１％。



＊５月份會議將縮減資產負債表＊



另外，聯儲局主席鮑威爾表示，俄羅斯入侵烏克蘭對全球金融市場及經濟，以及美國經濟構

成高度不確定性。不過，鮑威爾表示，美國經濟表現強勁，而面對勞動力市場緊絀及高通脹，當

局認為未來適宜進一步加息，並預期最快在下次會議（５月份舉行）開始縮減資產負債表規模。

鮑威爾重申，聯儲局將會採取所有政策措施以達到就業最大化及穩定物價目標。（ｐｃ）

