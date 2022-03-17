《台股攻略－黃振宇》美聯儲加息符合預期，台股重上１７０００點

《台股攻略》美聯儲加息０﹒２５％符合市場預期，美股上揚，加上俄烏局勢有緩和跡象，

台股今日（１７日）造好，多個板塊上揚，大市價量齊升，加權指數收１７４４８點，升５０７

點，成交金額為新台幣４０４２﹒３８ 億元。



電子權值股方面，台積電收新台幣５８２元，升４﹒３％；聯發科擬每股派發新台幣７３元

現金股息，創歷史新高，同時獲資金追捧，升６％；國巨、聯電、台達電、日月光投控、南亞科

及鴻海均升超過２％。千金股的矽力－ＫＹ開市漲停，收新台幣３１６０元；信驊收新台幣

２９５０，升８﹒７％；緯穎亦重返千金股行列，收新台幣１０１０元，升５﹒７％，其他包含

力旺、旭隼及ＡＥＳ－ＫＹ均升超過３％。隨著美聯儲加息，將有利金融股表現，開發金升超過

４％，中信金及富邦金亦升超過２％，國泰金、玉山金、新光金及永豐金均升超過１％。航運股

早段震盪，其後回復升勢，其中航空雙雄的長榮航大升８﹒２％，華航亦升６％。貨櫃三雄方面

，長榮今日擺脫跌勢，升２﹒５％；陽明及萬海分別升４﹒７％及４％。散裝航運的四維航、台

驊投控、裕民、中航、台航及建新國際均升２％至４％。鈺創去年受惠記憶體市場需求大增，第

一季轉虧為盈，亦可望自２０１６年後，首次派發現金股息。通訊網路商的台揚表示，其開方式

無線接入網絡（Ｏ－ＲＡＮ）設備有望在本月獲得美國電信商ＤＩＳＨ完成驗證測試，預計第二

季開始出貨，帶動集團營運重返成長軌道。



美聯儲加息符合預期，不確定性解除，環球股市大升，台股再度反彈，惟中國深圳緊急封城

，部份在當地的台灣電子廠營運受阻，預料大市短期仍然波幅，建議選擇受惠加息的金控股份，

另外，亦可留意近期大跌反彈的電子股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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