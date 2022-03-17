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17/03/2022 08:34

【虛幣世界】美股造好兼如期加息，加密貨幣再度上揚

　　《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局一如預期加息四分一厘，市場未見有太大驚喜，美股高
收，道指漲逾５００點，加密貨幣連帶造好，比特幣目前企穩四萬一關口。消息面上，市場目前
正關注印度對加密貨幣稅收所制定的細則，當前的稅收提案包括對加密交易產生的任何收入徵收
３０％的稅，以及對所有交易從源頭徵收１％稅收。
　　另外，烏克蘭總統澤連斯基簽署了一項法案，使該國的加密貨幣合法化。烏克蘭一直在使用
大量數字資產捐贈來支持該國防禦俄羅斯入侵；另外，澤連斯基要求美國國會提供更多支持並加
強對俄羅斯的製裁。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４１０１４﹒４０（美元．下同），跌０﹒２４％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２７６６﹒２０元，跌０﹒２７％；艾達幣報０﹒８３７０元，跌
０﹒２４％；瑞波幣報０﹒７９４０元，升０﹒２６％。（ｕｌ）

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