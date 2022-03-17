恒指高開逾１３００點，中美緊張關係有望緩解，中概股暴升

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局一如預期加息０﹒２５厘，聯儲局公布的最新經濟

預測顯示，聯邦基金利率目標上限預測中位數，將於今年底達到１﹒９厘，反映當局傾向在今年

剩下六次議息會議皆會加息，且其中一次會議將會加息０﹒５厘。聯儲局主席鮑威爾亦表示，儘

管俄烏局勢對全球金融市場造成衝擊，但鮑威爾肯定美國經濟表現強勁，並預期將於５月開始縮

表。

美股先跌後升，三大指數收高。中概股全線谷底反彈，升幅驚人。金龍中國指數創下紀錄最

大升幅，急升３２﹒９％，報７２３０點。美股阿里勁升３６﹒７６％，京東爆升３９﹒３７％

，網易抽升２５﹒６９％，拼多多飆升５６﹒０６％，百度抽高３９﹒２１％。



＊科網股升勢未止＊



昨日（１７日）國務院副總理劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會專題會議時指出，目

前中美雙方監管機構保持良好溝通，並已取得積極進展，正在致力形成具體合作方案，恒指昨日

勁升逾９％。

科網股延續強勢，今日繼續大幅高開；阿里（０９９８８）升１４﹒６６％，報１０４元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４５﹒９６％；騰訊（００７００）升９﹒２６％，報

４０１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３４﹒５６％；美團（０３６９０）升

１４﹒５％，報１６０﹒３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５１﹒２３％；京東集團

（０９６１８）升１４﹒９４％，報２５２﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

５５﹒９％；嗶哩嗶哩（０９６２６）升１４﹒９７％，報２０６﹒６元，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅６１﹒９１％；百度（０９８８８）升１４﹒９５％，報１３８﹒４元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅３８﹒４％。

內房股跟隨高開；龍湖（００９６０）升１４﹒９６％，報３８﹒８元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅３７﹒１％；碧桂園（０２００７）升１４﹒７８％，報４﹒９７元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅３２﹒１８％；碧桂園服務（０６０９８）升１４﹒９６％，

報３４﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３４﹒１２％；中海外（００６８８）升

６﹒９８％，報２３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１８﹒３１％。

恒生指數開報２１４３０，急升１３４３點或升６﹒６９％，主板成交７５﹒８３億元。國

企指數報７４１５，升５２６點或升７﹒６４％。恒生科技指數報４７０５，升４６１點或升

１０﹒８８％。

即月期指新報２１２４５，升１１２２點，低水１８６點。即月國指期貨報７３５６，升

４５４點，低水６０點。 即月科指期貨新報４７３２，升４８２點，高水７３點。





表列十大開市升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ３８﹒８０元 升１４﹒９６％

碧桂園服務（０６０９８） ３４﹒２０元 升１４﹒９６％

申洲（０２３１３） １１２﹒３０元 升１４﹒９４％

京東集團（０９６１８） ２５２﹒４０元 升１４﹒９４％

碧桂園（０２００７） ４﹒９７元 升１４﹒７８％

阿里（０９９８８） １０４﹒００元 升１４﹒６６％

海底撈（０６８６２） １４﹒００元 升１４﹒５７％

美團（０３６９０） １６０﹒３０元 升１４﹒５０％

阿里健康（００２４１） ４﹒８０元 升１４﹒０１％

舜宇（０２３８２） １６０﹒００元 升１３﹒９６％

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（ｈｃ）

