【俄烏開戰】商務部：中方與俄羅斯和烏克蘭開展正常經貿合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》對於中俄和中烏之間的貿易進行狀態，中

國商務部新聞發言人高峰表示，關於中俄、中烏的貿易數據，有關部門已經作了發布。中方將繼

續本著相互尊重、平等互利的原則，與俄羅斯和烏克蘭開展正常的經貿合作。

