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即市新聞

17/03/2022 12:45

《午市前瞻》大市半日升１１００點，專家指中概股大機會逃出生天

　　《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收市報２１２５０，升１１６３點或５﹒７９％
，主板成交１７６６﹒１２億元。恒生中國企業指數報７３２１，升４３２點或６﹒２８％。恒
生科技指數報４５５２，升３０９點或７﹒２９％。
　
＊連敬涵：中美協議仍有變數＊
　
　　受國務院副總理劉鶴指中美雙方監管機構取得積極進展，恒指兩日內低位反彈近３０００點
。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，中央釋出的訊號刺激大市回升
，但目前仍僅有消息而未有詳細內容，且結果一日未出爐，中美最終能否達成一致協議仍有變數
。他預期目前中美合作方案已七七八八，但仍未能十拿九穩，未來仍存有波折。
　　連敬涵指，中概股被美國要求提交符合當地上市規定的會計審計文件一事，現時可謂大步檻
過，但仍要待本月２９日限期屆滿前會否再生變數。但他補充，同屬中概股的滴滴出行並未度過
危機，因為當中涉及大量人員行蹤敏感數據，中央當初不願滴滴赴美上市亦因同一理由，預期中
央不會放生滴滴，除牌機會仍然頗高。
　
＊恒指難上２３０００＊
　
　　恒指強勢反彈，連敬涵指目前因為早前大市已跌深，現時反彈至上星期初、中概股問題引發
前的位置，可以視為短期因素已消化完畢。目前大市造好亦與加息符合預期，以至俄烏談判進展
良好有關。但他指港股短期內重返兩萬三、兩萬四水平的機會微乎其微，因為美國聯儲局己預示
未來每次議息都會加息，加上俄烏問題尚未正式解決，後市仍會受壓，預期目前恒指反彈至２０
天線２１８００水平會有阻力。
　
＊內房仍不宜沾手＊
　
　　內房股表現強勁，藍籌內房領升恒指，碧服（０６０９８）升２５％為半日最佳藍籌。連敬
涵指最新公布房產稅年內不會擴大試點的利好作用不大，因內房仍受制於債務問題，中央亦難以
救助，故高負債民企內房仍不宜沾手。（ｈｃ）

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