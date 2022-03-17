《美元走勢－羅明立》美匯留意９７﹒７５的支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價
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美元╱日圓 １１８﹒２６ １１８﹒４３ １１８﹒１７
歐元╱美元 １﹒０９８０ １﹒０９８２ １﹒０９５５
英鎊╱美元 １﹒３０５３ １﹒３０６４ １﹒３０３６
美元╱瑞郎 ０﹒９３９６ ０﹒９４１０ ０﹒９３９２
美元╱港元 ７﹒８２１４ ７﹒８２６７ ７﹒８２００
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《美元走勢》美國聯儲局議息後一如預期加息０﹒２５％，並暗示年內的６次會議都會加息
，以應對４０年來最嚴峻的通脹威脅，亦將在下次會議上開始決定縮表細節；鮑威爾對經濟前景
看好，認為市場能應付政策調整。美債收益率全線走高，令人擔心的是長短期債券孳息率趨平，
經濟風險仍然需要留意。此外，俄烏談判似乎向好的方向走，市場風險胃納好轉，美匯指數在議
息結果公布後的升幅全被抹去，回軟到９８﹒３０，留意９７﹒７５的支持。
澳洲今早（１７日）公布的就業數據理想期，失業率降至４％而就業人數增加多於預期，支
持位可調高至０﹒７２５０，有機會上望０﹒７３８０。英倫銀行下午議息，預期加息
０﹒２５％，支持位在１﹒３０８０，上方阻力分別在１﹒３２及１﹒３３。今日亦有包括行長
在內的多名歐洲央行官員講話，歐元重要阻力在１﹒１１２０附近，暫時仍然可以當１﹒０９╱
１﹒１１區間整固。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１０８５ １﹒０９５０ １﹒１１３０
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 觀望
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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