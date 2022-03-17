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即市新聞

17/03/2022 17:31

《美元走勢－羅明立》美匯留意９７﹒７５的支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１８﹒２６　１１８﹒４３　１１８﹒１７
　　歐元╱美元　１﹒０９８０　１﹒０９８２　１﹒０９５５
　　英鎊╱美元　１﹒３０５３　１﹒３０６４　１﹒３０３６
　　美元╱瑞郎　０﹒９３９６　０﹒９４１０　０﹒９３９２
　　美元╱港元　７﹒８２１４　７﹒８２６７　７﹒８２００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國聯儲局議息後一如預期加息０﹒２５％，並暗示年內的６次會議都會加息
，以應對４０年來最嚴峻的通脹威脅，亦將在下次會議上開始決定縮表細節；鮑威爾對經濟前景
看好，認為市場能應付政策調整。美債收益率全線走高，令人擔心的是長短期債券孳息率趨平，
經濟風險仍然需要留意。此外，俄烏談判似乎向好的方向走，市場風險胃納好轉，美匯指數在議
息結果公布後的升幅全被抹去，回軟到９８﹒３０，留意９７﹒７５的支持。　
　　澳洲今早（１７日）公布的就業數據理想期，失業率降至４％而就業人數增加多於預期，支
持位可調高至０﹒７２５０，有機會上望０﹒７３８０。英倫銀行下午議息，預期加息
０﹒２５％，支持位在１﹒３０８０，上方阻力分別在１﹒３２及１﹒３３。今日亦有包括行長
在內的多名歐洲央行官員講話，歐元重要阻力在１﹒１１２０附近，暫時仍然可以當１﹒０９╱
１﹒１１區間整固。　　　
　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒１０８５　１﹒０９５０　１﹒１１３０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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