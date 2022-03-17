《美元走勢－羅明立》美匯留意９７﹒７５的支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１８﹒２６ １１８﹒４３ １１８﹒１７

歐元╱美元 １﹒０９８０ １﹒０９８２ １﹒０９５５

英鎊╱美元 １﹒３０５３ １﹒３０６４ １﹒３０３６

美元╱瑞郎 ０﹒９３９６ ０﹒９４１０ ０﹒９３９２

美元╱港元 ７﹒８２１４ ７﹒８２６７ ７﹒８２００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國聯儲局議息後一如預期加息０﹒２５％，並暗示年內的６次會議都會加息

，以應對４０年來最嚴峻的通脹威脅，亦將在下次會議上開始決定縮表細節；鮑威爾對經濟前景

看好，認為市場能應付政策調整。美債收益率全線走高，令人擔心的是長短期債券孳息率趨平，

經濟風險仍然需要留意。此外，俄烏談判似乎向好的方向走，市場風險胃納好轉，美匯指數在議

息結果公布後的升幅全被抹去，回軟到９８﹒３０，留意９７﹒７５的支持。

澳洲今早（１７日）公布的就業數據理想期，失業率降至４％而就業人數增加多於預期，支

持位可調高至０﹒７２５０，有機會上望０﹒７３８０。英倫銀行下午議息，預期加息

０﹒２５％，支持位在１﹒３０８０，上方阻力分別在１﹒３２及１﹒３３。今日亦有包括行長

在內的多名歐洲央行官員講話，歐元重要阻力在１﹒１１２０附近，暫時仍然可以當１﹒０９╱

１﹒１１區間整固。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 買入歐元 １﹒１０８５ １﹒０９５０ １﹒１１３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

