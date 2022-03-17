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17/03/2022 12:10

【聯儲收水】匯豐維持最優惠利率５厘不變

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局一如市場預期加息０﹒２５厘，是逾３年以來首次
加息。
匯豐銀行宣布，維持最優惠利率５厘不變。
　　匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘５０００元或以上的年利率均為
０﹒００１厘；５０００元以下則維持零息。另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額
外年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）

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