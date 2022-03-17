金管局：股市隨外圍大幅波動，無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元

《經濟通通訊社１７日專訊》金管局總裁余偉文表示，近日環球金融市場非常波動，投資者

避險情緒高漲。不論是宏觀經濟或金融環境，也充滿著風險和變數。烏克蘭局勢前景未明、油價

波動以及通脹持續升溫等，引致金融和資產市場出現震盪。作為國際金融中心和細小而開放的經

濟體，香港自然難以獨善其身。加上受其他與本港市場相關的因素或消息影響，以致香港股市連

日大幅波動。

在市況波動的時候，市民應提高警覺，並小心管理風險，不用過分擔心烏克蘭局勢對本港經

濟的直接影響。俄羅斯和烏克蘭分別僅佔本地２０２１年貨物出口的０﹒７８％和０﹒０５％，

對本港出口和經濟增長的影響有限。通脹方面，能源在本地消費物價指數的開支權數只佔約３％

，就算未來國際能源價格進一步上升，對香港通脹的影響也比較溫和。另外，香港銀行體系對俄

羅斯的風險敞口也很小。



＊無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元＊



金管局指，香港的金融體系底子雄厚，外匯儲備是本地生產總值的１３６％，銀行體系資本

充足率為２０﹒４％，兩者均比２００８年金融海嘯時顯著高出約３０％，為香港金融市場提供

強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪。自烏克蘭局勢升級以來，港元市

場如常有序運作，港元匯率穩定，未察覺資金流動出現異常情況，亦無跡象顯示有大規模沽空或

衝?港元；股票市場雖然隨外圍市況大幅波動，但市場交易維持順暢正常。（ｃｗ）

