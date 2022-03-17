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即市新聞

17/03/2022 16:59

【長和業績】長和去年電訊業務收益升２％，ＥＢＩＴＤＡ跌１１％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》長和（００００１）公布，截至２０２１年１２月３１日，
ＣＫ　Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｔｅｌｅｃｏｍ收益為９２５﹒７５億元，較
２０２０年增加２％，惟ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為４３０﹒５２億元及２３４﹒６２億元
，較２０２０年分別減少１１％及２８％，主要由於２０２１年一次性項目之淨影響收益較去年
少。
　　和記電訊亞洲收益總額為８７﹒８６億元，按年減少４％；ＥＢＩＴＤＡ為２０﹒３６億元
，與２０２０年相若；ＥＢＩＴ為２﹒０９億元，按年減少６２％。
　　歐洲３集團未計上述一次性項目前之收益、ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為８６９﹒７２億
元、２９８﹒９２億元及１１２﹒５９億元，以當地貨幣計算較去年分別減少４％、９％及
３４％；業務表現受到發射　塔服務費用遞增之不利影響。按同比基準，以當地貨幣計算之
ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ按年分別減少５％及２８％，主要由於意大利市場於２０２１年全年仍
然競爭激烈。
　　於２０２１年１２月３１日，歐洲３集團之活躍客戶總人數為３８５０萬名，與２０２０年
相若，主要由於意大利及英國之客戶總人數減少，惟由其他地域業務錄得客戶人數淨增長而完全
彌補。（ｃｗ）

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