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17/03/2022 10:27

【聯儲收水】金管局：美國加息在預期內，港息按銀行資金成本決定

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局加息０﹒２５厘後，金管局亦宣布，基本利率根據
預設公式上調至０﹒７５厘，。金管局總裁余偉文表示，美國正式進入加息周期，在市場預期之
內。本港的金融系統及貨幣市場繼續保持有序和暢順運作，參考以往經驗，港元拆息未必會立即
跟隨美元拆息上調，滯後的幅度取決於本地市場港元資金供求的情況。銀行息率方面，銀行會就
本身的資金成本結構作出商業決定。

＊香港受環球金融市場波動影響，籲市民提高警覺＊

　　他指出，香港作為國際金融中心，資金來往進出是很正常的。在聯繫匯率制度下，港元匯率
一直按市場供求於７﹒７５至７﹒８５的兌換保證範圍內浮動。
　　他提到環球金融市場非常波動，香港也難免受到影響。在市況波動的時候，市民應提高警覺
，並小心管理風險。環顧全球，不論是地緣政治、宏觀經濟以及疫情發展，也充滿著風險和變數
。除了對金融市場的影響外，這些因素亦可能會影響美聯儲往後考慮美國加息的步伐及幅度和其
他相關的政策包括縮表，以及其他央行的政策取向。金管局會繼續密切監察市場情況，維持香港
金融及貨幣體系穩定。（ｃｌ）

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