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17/03/2022 12:06

【聯儲收水】利嘉閣料香港銀行今年不會跟隨加息

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局一如預期加息０﹒２５厘，至於香港銀行會否跟隨
加息，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，目前香港銀行體系結餘仍處於偏高的逾３３７５
億元，短期內跟隨的加息的機會不大，一旦銀行體系結餘結餘跌至１０００億以下，以及拆息持
續高於１﹒２厘以上（即觸及Ｈ按鎖息上限水平），香港銀行便會有加息壓力。但以目前情況看
來，今年銀行加Ｐ（最優惠利率）的機會仍然不高。

＊供樓人士風險可控＊

　　黃詠欣預計，與樓按相關的一個月拆息或會慢慢上升，特別是美國聯儲局如持續進一步加息
，會誘發更大套息力量，資金流走，一個月銀行同業拆息或會慢慢升至１厘水平。
　黃詠欣又指，目前Ｈ按是有鎖息上限保障，目前普遍係Ｐ－２﹒７５％，即實際按息為２﹒５
厘，而銀行在計算壓力測試時是以２﹒５厘去計，所以相信拆息即使上升至鎖息上限，對供樓人
士負擔雖然有所增加，但風險是可控的水平。以貸款額４００萬元，年期３０年作計算，如一個
月拆息升至０﹒５厘，每月供款多４４８元，如拆息升至觸及鎖息上限，每月供款則會增加約
１８６５元。（ｃｌ）

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