【新冠肺炎】新世界推大型捐贈配對平台，首階段３４間機構參與

《經濟通通訊社１７日專訊》鑑於第五波疫情依然嚴峻，新世界發展（０００１７）宣布推

出香港首個大型捐贈配對網上平台「Ｓｈａｒｅ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ 愛互送」，促使捐助者和

受助人能迅速配對，令抗疫物資用得其所，亦令整個物資配送過程更加精準及高效。

集團與主要合作伙伴仁濟醫院及逾３０間非牟利機構攜手協助基層抗疫，並由即時送貨平台

Ｌａｌａｍｏｖｅ提供物流支援。「愛互送」平台不會收取行政費用，物流支出則由新世界及

Ｌａｌａｍｏｖｅ共同承擔，而新世界已率先向平台捐出２０萬件抗疫物資，盼集腋成裘，萬涓

成水，「愛互送」平台定必將物資穩妥地送到每一個有需要人士手上。

「Ｓｈａｒｅ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ 愛互送」是全港首個大型捐贈配對網上平台，旨在將捐

助者、非牟利機 構以及受助者三方無縫連結。平台設有網站及手機應用程式，首階段邀請逾

３０間非牟利機構及社企合作，當中包括兒童癌病基金、香港社區組織協會、九龍樂善堂、仁濟

醫院等。服務對象涵蓋低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障及傷健人士、露宿者及

少數族裔等。（ｃｌ）

