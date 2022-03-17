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17/03/2022 15:13

【新冠肺炎】新世界推大型捐贈配對平台，首階段３４間機構參與

　　《經濟通通訊社１７日專訊》鑑於第五波疫情依然嚴峻，新世界發展（０００１７）宣布推
出香港首個大型捐贈配對網上平台「Ｓｈａｒｅ　ｆｏｒ　Ｇｏｏｄ　愛互送」，促使捐助者和
受助人能迅速配對，令抗疫物資用得其所，亦令整個物資配送過程更加精準及高效。
　　集團與主要合作伙伴仁濟醫院及逾３０間非牟利機構攜手協助基層抗疫，並由即時送貨平台
Ｌａｌａｍｏｖｅ提供物流支援。「愛互送」平台不會收取行政費用，物流支出則由新世界及
Ｌａｌａｍｏｖｅ共同承擔，而新世界已率先向平台捐出２０萬件抗疫物資，盼集腋成裘，萬涓
成水，「愛互送」平台定必將物資穩妥地送到每一個有需要人士手上。
　　「Ｓｈａｒｅ　ｆｏｒ　Ｇｏｏｄ　愛互送」是全港首個大型捐贈配對網上平台，旨在將捐
助者、非牟利機　構以及受助者三方無縫連結。平台設有網站及手機應用程式，首階段邀請逾
３０間非牟利機構及社企合作，當中包括兒童癌病基金、香港社區組織協會、九龍樂善堂、仁濟
醫院等。服務對象涵蓋低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障及傷健人士、露宿者及
少數族裔等。（ｃｌ）

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