【夜期時段】即月期指報２１３１６點，跌１４６點，低水１８５點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４６６點，升４點，低水３５
點，最新報２１３１６點，跌１４６點，低水１８５點，合約成交１６３８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７３７８點，跌６點，低水３０點，最新報７３１５點，跌
６９點，低水９３點，合約成交１５５５張。
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|財經熱話17/03/2022
【長和系業績】李澤鉅：撤資內地說法「老土」 投資著重兩大因素
|中國故事17/03/2022
《神州經脈》各部委爭相呵護資本市場和房地產 滬綜指收復三千二
|財經熱話17/03/2022
《盤後部署》恒指兩日合計升逾三千點 明天有力上試21800點
|財經熱話17/03/2022
內房獲中央連環發聲呵護 大行唱淡無阻股價持續勁彈
|專訪17/03/2022
【即市專訪】黃偉康和你談政治市 料港股全年或已見底！（有片）
|財經熱話17/03/2022
【聯儲收水】渣打料今年美國加息4次 或最早5月公布縮表時間表
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰