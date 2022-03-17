【夜期時段】即月期指報２１３１６點，跌１４６點，低水１８５點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４６６點，升４點，低水３５

點，最新報２１３１６點，跌１４６點，低水１８５點，合約成交１６３８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３７８點，跌６點，低水３０點，最新報７３１５點，跌

６９點，低水９３點，合約成交１５５５張。

