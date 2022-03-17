【俄烏開戰】國泰航空（００２９３）更改航線以避開俄羅斯領空

《經濟通通訊社１７日專訊》據外電引述網上航線資訊報道，國泰航空（００２９３）往返
歐洲的航班改飛俄羅斯以南，途經哈薩克斯坦，阿塞拜疆，格魯吉亞和土耳其。
國泰的聲明表示，公司會定期對航線進行內部檢視，並參考外部有關方面提供的信息；目前
公司的航線沒有飛越俄羅斯領空。（ａｃ）
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