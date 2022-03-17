【聯儲收水】恒生（０００１１）維持最優惠利率於５厘不變

《經濟通通訊社１７日專訊》恒生銀行（０００１１）宣布，該行的港元最優惠年利率維持

於５厘。同時，港元儲蓄存款年利率亦維持不變。

匯豐銀行亦宣布，維持最優惠利率於５厘不變；渣打香港的最優惠貸款利率亦維持不變於年

息５﹒２５厘。（ｂｉ）

