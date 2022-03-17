【聯儲收水】美聯料本港不會即時跟隨美國加息，首季樓價跌３％

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局公布最新議息結果，加息四分之一厘。美聯物業住

宅部行政總裁（港澳）布少明表示，雖然這是２０１８年１２月以來首次加息，但相信本港未會

即時跟加，又指本港受多項外圍利淡的「突發」因素影響，但相信隨著疫情緩和後，配合新按保

放寬措施，料全年樓價仍有望升約５％。

他表示，本港今年迎來第五波疫情大爆發，加上俄烏衝突，以及內地封城的影響，導致港股

出現大波動，而負面消息亦困擾樓市，短期無論成交抑或樓價均受影響，成交量方面，已有一段

時間未有全新盤登場，３月一手持續淡靜，甚至有機會不足百宗，屆時將創自１３年中後的近９

年新低；二手投則維持低水平。樓價方面，相信本港樓價短期將進一步調整，而本年迄今「美聯

樓價指數」下跌約２﹒６６％，估計首季樓價將跌約３％。



＊料Ｐ按未即時跟隨，惟Ｈ按已見調升＊



他指出，本港截至３月１５日銀行結餘高達３３７５億元，加上美國對上一次於２０１５年

底的加息周期，一共加息９次，累加２﹒２５厘，期間本港最優惠利率僅加１次，增加

０﹒１２５厘，加息幅度遠低於美國，亦見本港當時未有全數跟隨加息；即使其後美國連番減息

，本港同樣亦只調低０﹒１２５厘；因此今日美國加息四分之一厘，相信本港亦未會即時跟加。

不過，即使預期今日本港最優惠利率維持不變，但ＨＩＢＯＲ已見調升。然而，息口變化只

是影響樓市的其中一項因素，反而現時受多項「突發」因素左右樓市的走向。現時本港樓市受多

項「突發」因素影響，但有消息指俄烏衝突初步達成協議，內地封城後料有望令疫情受控，內地

經濟及市民生活可望短時間回復，上述因素短期或可改善。



＊料疫情過後，新按保為整體樓市氣氛帶來正面作用＊



布少明認為，現時利好因素仍在，只不過被眾多利淡因素蓋過。新按保推出後，對整體樓市

氣氛已帶來正面作用，尤其是逾８００萬至１５００萬元交投增加。綜合美聯分行資料，全港

３５屋苑於新按保生效後１９日（２月２３日至３月１３日）市場成交量與之前的１９日相比，

當中逾８００萬至１５００萬元增加約１６％。

他指出，由於目前受疫情及外圍氣氛影響，新按保威力尚未完全發揮；相信隨著疫情受控後

，新按保對換樓鏈的威力會進一步顯著浮現，逾８００萬至１５００萬元會爆升，交投表現跑嬴

大市。



＊疫情緩和及新按保放寬措施，料全年樓價有望升５％＊



此外，其他利好樓市因素包括住宅供應短期內難以大幅增加，今次美國加息周期估計本港息

口未必會完全跟加等。更重要的是，中央全力支持本港抗疫，近日本港確診人數未有再大幅增加

；若疫情受控，配合新一輪消費券有助振興經濟；若本港未來達至「動態清零」，中港兩地甚至

有望恢復通關，對本港經濟及樓市帶來大大的支持作用。他又預計，隨著疫情緩和後，配合新按

保放寬措施下，相信置業需求會明顯釋放，預期今年樓價將先跌後升，估計全年仍有望升約５％

。（ｓｌ）

