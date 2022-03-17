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17/03/2022 10:15

【聯儲收水】經絡：港銀根充裕未需跟隨加息，惟拆息將逐漸上升

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局宣布加息四分之一厘。聯邦基金利率由０至
０﹒２５厘，增至介乎０﹒２５至０﹒５厘，亦是自２０１８年１２月即逾３年後首次加息。另
一方面，局方預期未來將減持國債和按揭抵押證券，縮表規模料達９萬億美元。根據聯儲局最新
的經濟預測「點陣圖」顯示，預期今年全年加息共７次。

＊如數月後美國通脹情況仍嚴峻，加息幅度或再擴大＊

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次加息決定及幅度符合市場預期，現時美國通脹持
續高企，２月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升７﹒９％，創下４０年新高。加上疫情以及外圍局
勢緊張，對全球經濟造成重大困難以及不確定性，透過加息去抑壓高通脹是勢在必行。另一方面
，美聯儲或於下次議息會議啟動縮表。參考上一次「收水」程序，由２０１４年１月至１０月歷
時９個月後停止量化寬鬆，相信是次量化寬鬆規模將比以往更大更急。加上通脹以及其他經濟數
據支持，如數月後通脹情況依然嚴峻，加息幅度或會再擴大，但亦要評估俄烏局勢對美國以至全
球經濟的衝擊。

＊若本港銀行體系結餘回落至千億以下，才考慮跟隨美加息＊

　　至於香港方面，暫未有銀行宣布調升最優惠利率（Ｐ）。曹德明認為，香港銀根仍然充裕，
未有太大壓力立即跟隨美國加息。縱使金管局共三次增發１２００億元外匯基金票據，現時銀行
體系結餘已由高峰多達４５７５億元的歷史新高，逐步回落至現時約３３７５億元，但其主要目
的是為應對美聯儲的縮減買債行動，吸納部分市場的流動性以穩定港滙，現時銀行結餘仍屬高水
平，增發票據的規模仍不足以收緊港元流動性。
　　曹德明重申，雖然本港息率走勢與美息走勢息息相關，但即使美國開始加息，本港未需立即
跟隨。參考上一輪加息周期，美國加息９次達２﹒２５厘，香港才加息１次為０﹒１２５厘。相
信未來倘大量資金流走，即本港銀行體系結餘回落至１０００億元以下水平，銀行才有機會考慮
跟隨美國加息。預期是次美國加息對本港樓市實際影響不大，短期對樓市仍屬於正面影響。

＊料首季ＨＩＢＯＲ維持０﹒４厘以下，惟次季或升至０﹒８厘以下＊

　　昨日（１６日）一個月銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）升至０﹒２７厘，已連續６個交易日維
持２﹒５厘以上水平。曹德明指，縱使本港未有即時跟隨美國加息的需要，但由於資金持續向外
流出，拆息將難免逐漸上升，料首季一個月ＨＩＢＯＲ仍維持於０﹒４厘以下，次季ＨＩＢＯＲ
或有機會升至０﹒８厘以下。但Ｈ按實際按息相比起封頂息率或Ｐ按計劃，實際利率仍算是最低
，供樓開支未有大增。長遠看美國年內或將多次加息，息口趨勢必然向上，有意置業人士要留意
明年香港或將跟隨加息，加上經濟及外圍局勢的不確定下，考慮置業前應先計算清楚自身的供款
負擔能力。（ｓｌ）

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