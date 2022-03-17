【長實業績】李澤鉅：投資不應被地域限制，滿意去年業績

《經濟通通訊社１７日專訊》長和（００００１）、長實（０１１１３）今日公布截至去年

１２月底止全年業績。主席李澤鉅表示，長實作為跨國企業，每天都面對不同地域及行業的投資

選擇，認為投資應著重於投資回報及資產質素，故不應限制投資地區，需以回報為最大考慮。他

續指，集團全球有逾３０萬員工，而香港只佔約逾１０％，他認為，不論在何地賣樓，只要賺到

錢，對股東都是一樣。

李澤鉅形容，疫情對集團來說是「壓力測試」，去年並不是容易的一年，但對於目前困難的

環境，集團業績仍然錄得升幅，反映集團有能力應對多變的經濟環境，十分滿意是次壓力測試的

結果。他表示「雖然唔係１００分，但都幾高分」。



＊去年本港物業銷售理想，惟入帳有時差＊



香港物業銷售方面，李澤鉅表示，推出的項目已接近全數賣出，銷售成績非常理想。故去年

的物業銷售收益比２０２０年會好，但銷售入帳會有時差。他又指，香港有不少地皮，只要商界

和政府多些想法，提高住屋供應不是太難。他續指，賣樓為集團本業，而全球成功的企業均於世

界各地有業務，所有各個地區都是集團的本地市場，而內地和香港是集團的家鄉，會有一些感情

因素在，但亦要顧及回報。他又表示，地產作為核心業務，集團有足夠現金流，在開展新項目上

有優勢。

被問及對英國前景的看法，李澤鉅並未正面回應，惟指出當地的業務有買有賣，集團在賣項

目的同時，亦會投資新的項目。（ｓｌ）

