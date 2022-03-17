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即市新聞

17/03/2022 18:40

【長和業績】長和：電訊業務會繼續尋求合併，零售業務具抗跌能力

　　《經濟通通訊社１７日專訊》長和（００００１）、長實（０１１１３）今日公布截至去年
１２月底止全年業績。長和聯席董事總經理霍建寧表示，和記電訊業務涉及１０個國家。當中，
除了越南、印尼、斯里蘭卡外，其他地區如歐洲、香港、澳洲等地均已開展５Ｇ業務，而經過多
個市內合併，目前集團的頻譜已具競爭性，未來會繼續進行相關合併。
　　對於有傳英國電訊商Ｖｏｄａｆｏｎｅ集團擬收購集團旗下的電訊業務，霍建寧認為，對雙
方最有利的是合併。他強調，這只是市場謠言，合併是集團的既定策略。
　　至於集團去年出售英國電訊發射塔業務獲當地的監管部門批准後，主席李澤鉅透露，所得資
金部分將用作股份回購。
　　對於集團旗下的屈臣氏業務，李澤鉅指，疫情對零售市道不容易，而去年屈臣氏的
ＥＢＩＴＤＡ錄得雙位數增長，可見具抗跌能力。他指出，客戶注重保健，保健及化妝產品銷售
表現較好，並料當疫情減退，屈臣氏的表現會更好。
　　霍建寧補充指，屈臣氏的全球已錄得逾１﹒４億個會員，其自家品牌佔全球銷售３６％。他
又指，近年推行的線下及線上數碼轉型下，發現當一名客戶透過兩個渠道都消費，其花費將會增
加２﹒８倍，而集團亦見有很多客戶正以此模式消費。（ｓｌ）

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