【聯儲收水】摩根資管：若聯局採更進取加息及縮表，明年經濟更弱

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局一如預期加息０﹒２５厘，聯邦基金利率區間上調

到０﹒２５厘至０﹒５厘，是逾３年以來首次加息。摩通資產管理表示，其委員會現在預計今年

將加息七次，以及約一半的成員希望能有更多，這與去年１２月預期的三次加息有些不同，並將

在年底前把聯邦基金利率推至２％，如果在２０２３年再加息四次，聯邦基金利率可能會升至高

於美聯儲對於利率長期水平的預期。

該行指出，認為加息次數的增加清楚地表明，美聯儲已經恢復了對抗通脹的想法，並希望在

通脹壓力面前保持其公信力。從如此低的基數開始，利率上升對經濟並不是真正的逆風，其實際

利率可能會在一段時間內保持負數。

該行續指，然而，若美聯儲未來採取更進取的利率路徑和縮減資產負債表，明年經濟或會顯

得更加脆弱，非常緊拙的勞動力市場表明難以透過增加額外的勞動力來推動增長，再加上明年經

濟勢頭減弱和財政緊縮，明年經濟或放緩，甚至更容易受到經濟衝擊。



＊股票配置持更「中性」看法，短期內傾向於美股＊



該行提及，對於市場而言，利率上升和通脹環境上升意味著在投資組合中維持適度減持，因

為預計債券收益率將進一步上升。與此同時，東歐局勢多變，以及股票市場中企業盈利的支撐因

素，意味著在股票配置方面持更「中性」看法。

該行表示，隨著估值下降，許多股票市場的定價變得更具吸引力，但估值壓力可能仍然存在

，投資者應關注以盈利抵銷估值拖累的能力，而在盈利質量方面，短期內傾向於美股，亦認為目

前美國的經濟前景為具有韌性而不是衰退，並且能夠應付更高的利率。（ｂｎ）

