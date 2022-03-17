【聯儲收水】渣打料今年美國加息４次，或最早５月公布縮表時間表

《經濟通通訊社１７日專訊》渣打大中華區高級經濟師劉健恆在網上會議表示，儘管美聯儲

表現得好「鷹派」，但認為市場對相關舉動早有預期，又指聯儲局有決心控制通脹，亦大派定心

丸，美國經濟能夠應付利息上升，預期美聯儲最早或於５月公布縮表時間表，但關注美國在經過

數次加息後經濟能否繼續走強，故預期今年美國將加息４次，並將集中在上半年，每次２５點子

。



＊料美國未來或加息５０點子＊



他補充，由於是次議息結果的市場反應及結果，料美聯儲或於未來的會議上加大加息幅度，

不排除或加息５０點子，亦認為目前俄烏戰爭影響屬地區性，若今年下半年相關戰爭的不明朗因

素增加，或收窄聯儲局的加息空間。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，市場歡迎美聯儲的議息結果，其加息步伐沒有

使市場有好大的恐慌，又指市場已把相關結果反映價內，消除了不少包括加息幅度等方面的

不明朗因素，能給予市場一定信心。



＊人行本月或降準０﹒５個百分點＊



中國政府提出今年經濟增速目標定為５﹒５％，劉健恆形容上述目標積極進取，認為上述目

標今年有望達成，料將加大政府開支、增加基建及減稅等舉措，並預期本月內人行有機會降準

０﹒５個百分點，料今年第二季或下調ＬＭＦ等政策利率，但短期內的不明朗因素為內地新冠疫

情現反彈情況，關注會否對全球製造業供應鏈造成影響。（ｂｎ）

