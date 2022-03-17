【聯儲收水】渣打料港息將隨美息上升，今年最優惠利率升壓不大

《經濟通通訊社１７日專訊》渣打大中華區高級經濟師劉健恆在網上會議表示，在聯繫匯率

下，隨著美國加息，預期香港整體息口將會跟隨上升，但緊貼程度視乎本地港元的資金充裕程度

，而現時香港的銀行體系總結餘約３０００多億元，形容是「頗為大」，符合最近倫敦銀行同業

拆息（ＬＩＢＯＲ）上升速度較香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）快的情況，預期相關趨勢或於

今年繼續。



＊除非美國全年加息７次，否則香港最優惠利率升壓不大＊



他指出，若今年美國加息不足７次，香港最優惠利率的上升壓力不大，但若美國今年加息６

－７次，並於明年加息４次，明年香港最優惠利率便面對較大上升壓力，若今年美國按照該行預

期加息４次，港匯下試７﹒８５水平的機會不大，預期現時港元一個月同業拆息加上０﹒７５點

子，便是短期內港元一個月同業拆息的範圍。



＊港美息差若超過５０點子，將留意有否套息活動＊



對於港美息差，他表示，只要香港的銀行體系總結餘仍然維持於３０００多億元，港息難以

好快地需要與美息「拍齊」，當中的息口差距將會較闊，而參考上一次的加息周期，當中港息與

美息的息差，以年份計隨著時間而慢愎擴闊，在該周期中的首兩年當中的差別為２０－３０點子

，而在該周期的末段當中的差別擴大至４０－５０點子以上，預期是次的港美息差也會出現類似

情況，亦料若息差達到５０點子以上，將留意會否出現套息活動。



＊當前資金流動理性＊



被問及近日港股市況波動當中是否有資金流走，他指出，近一兩年隨著息差持續走低，港匯

與香港股票市場顯示出較高的關聯性，並預期短期內只要股市較波動，港匯將會較波動，但指股

市走軟並不一定代表當中有走資的情況，即使最近股市波動，港匯一度轉弱，但ＨＩＢＯＲ亦持

續上升，認為資金流動理性。（ｂｎ）

