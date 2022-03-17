【長實業績】長實去年純利升３０％至２１２億，末期息１﹒７９元

《經濟通通訊社１７日專訊》長實集團（０１１１３）公布，截至去年１２月底止全年業績
，純利２１２﹒４１億元，按年升３０﹒１％，每股溢利５﹒７７元，派末期息１﹒７９元，全
年股息２﹒２元，按年升２２﹒２％
期內，收入按年升７﹒８％至為６２０﹒９４億元，除稅前溢利３００﹒６１億元，按年升
２２﹒２％。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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