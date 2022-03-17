【企業盈喜】潼關黃金（００３４０）料去年虧轉盈１﹒５５億元

《經濟通通訊社１７日專訊》潼關黃金（００３４０）預期，集團截至去年１２月３１日止

年度業績，將錄得純利約１﹒５５億元，而２０２０年度則錄得淨虧損２００萬元。

公司解釋虧轉盈主要由於新選礦廠投產後，去年度之礦產量及礦石品位雙雙增高所致。

（ｂｎ）

