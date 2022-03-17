【內房困局】碧桂園地產兩高層將購買不超２０００萬人幣公司債券

《經濟通通訊社１７日專訊》碧桂園地產在深交所公告稱，為穩定公司債券價格，切實保護
投資者利益。公司地產董事莫斌及監事王增瑞將以市場化方式在二級市場購買公司債券，總規模
不超過２０００萬元人民幣。購買範圍為市場報價較估值偏離較大的公司債券。（ａｃ）
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