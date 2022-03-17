【新冠肺炎】逾６千病人被處方口服藥，７０歲以上入院長者佔七成

《經濟通通訊社１７日專訊》本港引入兩款治療新型冠狀病毒的口服藥，分別為默沙東研發

的莫納皮拉韋（Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ）及輝瑞研發的帕克斯洛維德（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）

。醫管局行政總裁高拔陞表示，兩種新冠口服藥在不同層面使用，包括急症室及指定診所等，截

至昨日有超６０００人已被處方默沙東的口服藥，而昨日（１６日）亦已開始處方輝瑞的口服藥

，涉約１００至２００人。



＊內地援港醫療人員均是新冠專科＊



高拔陞又指，入院人數長者比例高，７０歲以上入院長者佔七成，故將亞博服務模式有所調

節，以集中資源於亞博照顧長者，當中須臥床的比例相當高，有２００多人正留醫。過去兩周有

內地援港醫療隊抵港，正計劃於亞博館與醫管局共同照顧病人。

高拔陞續稱，初步與內地援港醫療人員溝通，協作上非常順利，內地援港醫療人員來自高水

平醫療機構，都是精英，不止是新冠的專科，還有傳染病，感染控制等，又有不同抗疫經驗，曾

到武漢照顧新冠病人，整個治療方案與香港非常接近，交流時留意到，都是參考國際文獻，臨床

指標如血氧等非常接近，化驗、用藥也是國際指引，合作上非常順利。



＊入院情況改善，等候數字減至６００人＊



高拔陞表示，因伊利沙伯醫院轉為定點醫院，有５０％病床用於治療新冠病人，逾１﹒１萬

病床用於收治確診者，病人要等入院情況有改善，數日前匯報過１８００多人要等急症室入院，

目前已減至約６００人需等候，較為嚴重病人也可安排到入院。（ｈｙ）

