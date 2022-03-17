【新冠肺炎】林鄭：亞博病床數目過千張，使用率不高因為欠缺人手

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥表示，亞博總病床數目為１４５３張，使用
率不高主要在於欠缺人手，故已向中央請求派出援手，主要來自廣東２０多間醫院。
昨日（１６日）有數名長者在亞博送院後離世，林鄭對去世老人感到遺憾，指他們居於院舍
，本身有長期病患，他們所留醫的場館屬社署管理，當局亦有進行適切護理工作。（ｈｙ）
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